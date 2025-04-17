Минтруд предложил закрепить в Трудовом кодексе России восемь дополнительных признаков трудовых отношений. Это поможет более четко разграничить непосредственно трудовые и гражданско-правовые отношения. Законопроект также предлагает наделить Роструд новыми полномочиями, в частности правом обратиться в суд, чтобы признать отношения трудовыми. Минтруд называет это предложение ключевой идеей законопроекта.
В пояснительной записке к законопроекту подчеркнута актуальность проблемы уклонения работодателей от надлежащего оформления трудовых отношений. В 2024 году Рострудом было выявлено более 829,4 тыс. граждан, находящихся в неформальных трудовых отношениях, что на 4,3% больше, чем годом ранее.
С 2025 года за заключение гражданско-правового договора, регулирующего фактически трудовые отношения, можно попасть в реестр работодателей с нелегальной занятостью, который ведется Рострудом.
В ТК РФ трудовые отношения подразумевают обеспечение сотруднику условий труда и подчинение его трудовому распорядку. Минтруд предлагает расширить их определение, дополнив их следующими характерными признаками:
Авторы законопроекта также хотят предоставить трудовой инспекции право на обращение в суд с иском о признании отношений трудовыми. Государственный инспектор сможет это сделать в случае, если ранее работодателю было вынесено предписание об устранении соответствующего нарушения, но оно не было выполнено.
Инициатива призвана не только повысить эффективность защиты прав граждан, но и обеспечить достижение экономических интересов государства. Как следует из сопроводительных материалов к законопроекту, в ситуации подмены трудовых отношений гражданско-правовыми эти интересы игнорируются, что приводит к распространению неформальной занятости.
Помимо нарушения прав работников Минтруд выделяет такие недостатки неформальной занятости, как недополучение налогов и страховых выплат государством и нарушение принципов конкуренции для работодателей.