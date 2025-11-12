Минцифры разрабатывает законодательную инициативу, которая установит ежегодные финансовые санкции для российских компаний. Мера коснется тех организаций, которые не выполнят требования по переходу на отечественное программное обеспечение (ПО) для своих значимых объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ), пишут «Ведомости» со ссылкой на заявление главы министерства Максута Шадаева.

Установленный срок для выполнения этого перехода — до 1 января 2028 года. Параллельно компании обязаны провести классификацию этих объектов.

Как пояснил министр, у предприятий сохранится техническая возможность продолжать использование иностранного софта и после этого срока, однако за это право им придется вносить регулярный платеж в виде оборотного штрафа.

Точный размер этого штрафа находится на стадии обсуждения. В качестве возможного механизма расчета рассматривается модель, аналогичная применяемой за антимонопольные нарушения, которая может составлять от 2 до 3 процентов от годовой выручки компании.

При этом Шадаев отметил, что для определенного круга компаний дедлайн 2028 года может быть сдвинут. Это станет возможным, если организация заключит специальное соглашение с правительством, в котором возьмет на себя обязательства по разработке или внедрению российского программного аналога.

Также отсрочка предоставляется компаниям, которые успеют подписать контракт на внедрение отечественного ПО до 1 сентября 2026 года, даже если завершение работ по нему планируется после 2028 года.

Для программно-аппаратных комплексов (ПАК) предусмотрен особый, более мягкий режим. Разрешается использовать уже приобретенные иностранные решения до окончания срока их амортизации. Однако, начиная с 2028 года, компании лишатся права закупать новые иностранные ПАКи — к этому моменту приобретать можно будет только российские аналоги.

По мнению отраслевых экспертов, сама угроза применения регулярных и значительных оборотных штрафов послужит для бизнеса мощным дополнительным стимулом ускорить импортозамещение в IT-сфере. В то же время аналитики не исключают, что часть компаний, особенно в технологически сложных отраслях, может сделать осознанный выбор в пользу выплаты штрафов.

Это может произойти в тех ситуациях, когда полноценные российские аналоги отсутствуют на рынке, а затраты на миграцию и потенциальные риски для бизнес-процессов существенно превышают финансовую нагрузку от санкций.

В Минцифры, со своей стороны, признают, что по некоторым узкоспециализированным направлениям полноценной замены зарубежным продуктам в настоящее время действительно нет.

Однако в ведомстве рассчитывают, что сложившаяся регуляторная ситуация подтолкнет бизнес к более активной роли: компании сами станут инициаторами пилотных проектов по внедрению и будут участвовать в совместной с вендорами разработке недостающих отечественных решений.