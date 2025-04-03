Доступ к чувствительным данным на «Госуслугах» будет ограничен на 72 часа, если действия пользователя вызывают подозрения, сообщили в пресс-службе Минцифры. Речь идет об информации в разделах «Доходы и налоги», «Работа и пенсия», а также «Льготы и выплаты».

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В ведомстве отметили, что для разблокировки доступа к данным ранее, чем через 72 часа, надо обратиться с паспортом и СНИЛС в центр обслуживания.

В Минцифры добавили, что при подозрении на взлом аккаунта, как и раньше, будет ограничена возможность войти с помощью «Госуслуг» на чувствительные ресурсы, например, на сайты микрофинансовых организаций или активировать мобильное приложение «Госключ».

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о борьбе с кибермошенниками, которые предусматривает порядка 30 мер для борьбы с правонарушениями с использованием интернет-технологий.

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