Минцифры готовит единые правила для интернет-ресурсов, которые должны оставаться доступными при отключении мобильного интернета. Сейчас компании не понимают, по каким критериям попадают в такой «белый список», а перечни разных операторов заметно расходятся. Об этом РБК рассказали источники, знакомые с обсуждением.

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Необходимость формализовать процедуру возникла сразу по нескольким причинам. Бизнес жалуется Минцифры на непрозрачный отбор, ФСБ обращает внимание на появление VPN-сервисов и запрещенного контента в сетях ресурсов из списка, а операторы включают в него собственных партнеров и сервисы своих экосистем. Участники рынка ждут единых требований к заявкам, понятных критериев и фиксированных сроков их рассмотрения.

В Минцифры подтвердили, что механизм формирования списка дорабатывается во исполнение поручения президента от 30 мая 2026 года. Оно предусматривает бесперебойную работу «Госуслуг», медицинских и платежных систем при ограничениях мобильного интернета. Ведомство пояснило, что ресурсы включаются в перечень по предложениям профильных федеральных органов власти с учетом их значимости и при соблюдении требований силовых структур. Обращение самой организации рассматривается только при наличии ходатайства федерального органа, а вычислительные мощности сервиса должны находиться в России.

Единого закона о «белом списке» пока нет — перечень формирует Минцифры в административном порядке. Техническая возможность ограничивать доступ к интернету появилась после принятия закона о «суверенном Рунете» в 2019 году. Массовые отключения мобильного интернета начались в мае 2025 года, а осенью того же года ведомство опубликовало первый список, куда вошли «Госуслуги», сервисы «Яндекса», VK, маркетплейсы, «Авито» и платежная система «Мир». К весне 2026 года в перечне было уже более 500 сервисов.

Расширение списка при этом не сняло вопросов бизнеса. По данным Vigo, в первой половине 2026 года через ресурсы из белого списка проходило более 60% мобильных интернет-сессий в России, в Центральном регионе — около 70%, а в приграничных субъектах — до 88–90%. Операторы еще в ноябре 2025 года просили правительство установить единые правила. В марте 2026-го глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что присутствие в перечне лишь нескольких банков создает неравные условия конкуренции. К августу в списке находились только шесть банков из примерно 300.

Для компаний отсутствие в перечне уже становится коммерческой проблемой. Директор по продуктам Vigo Антон Прокопенко рассказал, что его компания почти четыре месяца пытается попасть в список. По его оценке, за январь—август доля мобильного трафика, проходящего без применения белых списков, в среднем по центральным регионам сократилась примерно вдвое. В результате сервисы за пределами перечня рискуют терять пользователей и выручку, причем крупные и давно работающие платформы получают преимущество перед новыми продуктами.

Участники рынка также указывают на отсутствие формальных сроков рассмотрения заявок. Представитель одной из компаний, добивающейся включения, сообщил РБК, что организация получила стандартную анкету и должна была описать свой сервис и его социальную значимость, однако регламентированного срока принятия решения нет. Независимый эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий связывает ситуацию с тем, что регулирование не успевает за быстрым изменением интернет-инфраструктуры: правила формирования и обновления белых списков официально не закреплены и могут меняться быстрее, чем нормативная база.

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