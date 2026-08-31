Минцифры попросило хостинг- и CDN-провайдеров, а также сервисы защиты от DDoS-атак выделить IP-адреса ресурсов из «белого списка» в отдельные подсети. Это должно помешать VPN-сервисам и сайтам с запрещенным контентом пользоваться разрешенной инфраструктурой. Копию письма ведомства получил РБК, его подлинность подтвердил один из адресатов.

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В «белый список» входят ресурсы, которые должны оставаться доступными при ограничениях мобильного интернета. Среди них «Госуслуги», сайты госорганов, сервисы «Мира» и СБП, «Яндекс», «Авито», Wildberries, Ozon, VK, «Аэрофлот» и РЖД. Однако одним IP-адресом или общей подсетью могут пользоваться сразу несколько сайтов. Поэтому вместе с разрешенным ресурсом доступ сохраняют и другие клиенты провайдера — в том числе VPN-сервисы и сайты с запрещенным контентом.

Для ресурсов из «белого списка» предложили создать отдельные подсети, которыми не смогут пользоваться другие клиенты провайдеров. Инициативу выдвинули крупнейшие хостеры; как следует из письма, ее поддержали Минцифры и ФСБ. Такой механизм должен исключить использование разрешенных IP-адресов компаниями, не получившими соответствующего согласования.

Опрошенные участники рынка подтверждают, что в разрешенной инфраструктуре действительно может оказаться ресурс с запрещенным контентом. Один IP-адрес может обслуживать несколько сайтов через хостинг, CDN или сервис защиты от DDoS-атак. Помимо этого, уже прошедший проверку сайт впоследствии может изменить содержание. По словам одного из собеседников издания, автоматического контроля за такими изменениями нет, а постоянный мониторинг потребовал бы дополнительных расходов.

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Еще одно ограничение — количество IP-адресов, которые можно включить в «белый список». Гендиректор RUVDS Никита Цаплин пояснил, что при добавлении ресурса в перечень туда попадает блок минимум из 256 адресов. Если ту же подсеть используют другие клиенты, хостеру придется перенести их на новые IP. По оценке Цаплина, аренда одной такой сети стоит около 30 тыс. руб. в месяц, причем для разных локаций могут понадобиться отдельные сети.

Для бизнеса перенос IP-адресов может потребовать серьезной перенастройки инфраструктуры. По словам директора по ИТ «Рег.ру» Евгения Мартынова, на них могут быть завязаны DNS, API, платежные системы, интеграции и внешние доступы. Поэтому смена адресов способна привести к временным сбоям. Кроме того, провайдеры не всегда знают, какая именно подсеть вошла в «белый список» и какие клиенты должны сохранить прежние IP.

Значимость проблемы выросла вместе с распространением ограничений мобильного интернета. По данным Vigo, в июле 2026 года лишь 30,5% мобильных интернет-сессий в ЦФО проходили без ограничений; остальные 69,5% работали в режиме «белого списка». В приграничных регионах доля таких подключений достигала 90%. При этом бизнес ранее жаловался на сложности с включением ресурсов в перечень. В начале августа в нем было только шесть банков, хотя глава ЦБ Эльвира Набиуллина призывала добавить все кредитные организации с действующей лицензией.

Для пользователей переход на отдельные подсети может пройти незаметно, если провайдеры перенесут IP-адреса без сбоев. Однако компаниям, использующим фиксированные адреса во внешних системах, может потребоваться дополнительная перенастройка. Во время такого переноса часть их сервисов может временно оказаться недоступной.

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