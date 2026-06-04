Российские операторы связи предложили регуляторам пересмотреть подход к VPN-сервисам, которые не нарушают требования законодательства. С такой инициативой выступили «Билайн» и Т2.

Гендиректор «Вымпелкома» (бренд «Билайн») Сергей Анохин в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал, что идея так называемых белых списков VPN получила поддержку после продолжительных консультаций с несколькими государственными структурами. По его словам, речь идет о предоставлении доступа к отдельным зарубежным платформам, использование которых сейчас зачастую требует подключения через VPN.

Как пояснил Анохин, часть популярных сервисов не была заблокирована Роскомнадзором, однако их владельцы самостоятельно прекратили работу на российском рынке. В эту категорию входят некоторые развлекательные платформы, например Netflix, и продукты на базе искусственного интеллекта, сохраняющие спрос среди российских пользователей.

Анохин заявил, что техническое решение для того, чтобы доступ к подобным платформам сохранялся, у компании уже проработано.

«У нас есть понимание, как работают технологии, чтобы такие сервисы были доступны потребителям, в ближайшее время запустим такую возможность на некоторых тарифах», — сказал он.

Опция будет встроена в тарифный пакет и не потребует от абонентов дополнительных настроек или установки сторонних программ.

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В Т2 подтвердили, что аналогичные механизмы обсуждаются на уровне всей отрасли. Представитель оператора сообщил, что участники рынка заинтересованы в повышении качества клиентского сервиса при соблюдении действующих норм регулирования. Комментариев от МТС, «МегаФона» и Роскомнадзора не последовало.

Тема VPN получила новый импульс весной 2026 года. По данным СМИ, министр цифрового развития Максут Шадаев провел встречу с представителями крупнейших интернет-площадок и поставил вопрос об ограничении доступа к их сервисам для пользователей, подключающихся через VPN.

Одновременно обсуждалось введение дополнительной платы за международный трафик в мобильных сетях при превышении порога в 15 Гб в месяц. Эта инициатива пока не реализована, однако, по информации СМИ, ее рассмотрение могут возобновить осенью.

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