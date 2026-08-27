Минцифры предложило условия запуска коммерческих сетей 5G в России. МТС, «Мегафон», «Билайн» и Т2 могут бесплатно получить диапазон 4,63–4,99 ГГц, а также использовать для связи пятого поколения действующие LTE-частоты и базовые станции. Окончательные параметры должна утвердить Государственная комиссия по радиочастотам.

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Предложение подготовили после консультаций с операторами и профильными ведомствами и вынесут на ближайшее заседание Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ). Ключевым элементом станет технейтральность: одни и те же частоты и оборудование можно будет использовать как для LTE, так и для 5G. Разрешение хотят распространить и на действующее иностранное оборудование, установленное в сетях до 1 сентября 2026 года. Минцифры рассчитывает, что это вместе с новым спектром ускорит переход от испытаний к коммерческим запускам.

В 2025 году подход был другим: Минцифры собиралось продать частоты 4800–4990 МГц на аукционе и выручить не менее 47,4 млрд руб. Диапазон разделили на два лота со стартовой стоимостью 26,2 млрд и 21,2 млрд руб. Однако в октябре ведомство отменило подготовку торгов после того, как операторы не поддержали предложенные условия.

Условия коммерческого запуска 5G обсуждаются с 2019 года. Изначально власти предложили операторам диапазон 4800–4990 МГц, но компании считали его скорее дополнительным, а оптимальным для массового покрытия называли «золотой диапазон» 3,4–3,8 ГГц. Сигнал на более высоких частотах распространяется на меньшее расстояние, поэтому для сопоставимого покрытия требуется значительно больше базовых станций и вложений. Срок окупаемости сети в диапазоне около 4,8 ГГц операторы оценивали в 20–30 лет.

Технейтральность должна смягчить главный экономический недостаток высокого диапазона. Операторы смогут запускать 5G на уже используемых LTE-частотах и базовых станциях, не дожидаясь строительства отдельной сети исключительно в диапазоне 4,63–4,99 ГГц. Минцифры рассчитывает, что такой подход снизит первоначальные затраты и приблизит коммерческий запуск технологии.

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Первыми коммерческий 5G должны получить города-миллионники: Минцифры ожидает запуска услуг во всех таких городах до конца 2027 года. Затем операторы будут до 2031-го расширять покрытие в диапазоне 4,63–4,99 ГГц в наиболее востребованных локациях тех же городов. Параллельно с 2027 года должен начаться переход на российские базовые станции, завершить который планируется к концу 2031-го.

Т2, МТС и «Мегафон» положительно оценили предложение Минцифры, тогда как «Билайн» не ответил на запрос издания. В Т2 назвали сочетание технейтральности и дополнительного спектра наиболее быстрым путем к коммерческому запуску 5G. МТС подтвердил потребность в новых частотах для развития сети и сервисов. «Мегафон» уже испытал переход на оборудование разных производителей и решения для частных корпоративных сетей, а наиболее заметного эффекта на первом этапе ожидает в B2B- и B2G-сегментах — в услугах для бизнеса и государства.

Эксперты называют предложение компромиссом, а не окончательным решением частотной проблемы. По словам аналитика Алексея Бойко, федеральные операторы по-прежнему не получили диапазоны 3,4–3,8 ГГц и 700 МГц, которые лучше подходят для широкого покрытия. Технейтральность сделает запуск экономичнее, но сама по себе почти не увеличит скорость для абонентов: для высокой пропускной способности сети нужна широкая полоса, например около 200 МГц.

Партнер Comnews Research Леонид Коник также сомневается, что диапазон около 5 ГГц подойдет для широкого покрытия. На большой территории операторам потребуется огромное количество базовых станций, а мощностей российских производителей оборудования может оказаться недостаточно. Более реалистичным сценарием эксперт считает частные сети 5G на ограниченных территориях — заводах, в портах, карьерах и на месторождениях.

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