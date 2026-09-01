Минцифры России вынесло на публичное обсуждение проект приказа, регулирующего выпуск и применение сертификатов безопасности Национального удостоверяющего центра (НУЦ). Предлагаемый документ задает правила работы с ними начиная с 1 марта 2027 года и вводит десять различных категорий.

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Нововведения затронут не только сертификаты для веб-ресурсов. В перечень включены решения для подписания программного кода, в том числе применяемого внутри корпоративных ИТ-систем. Проект также формулирует требования к корневым и промежуточным сертификатам НУЦ, причем для каждого типа предусмотрен отдельный перечень обязательных полей.

Приказ планируется ввести в действие одновременно с федеральным законом № 210-ФЗ, регламентирующим применение сертификатов безопасности НУЦ. По оценкам Минцифры, кардинально перестраивать привычную процедуру получения сертификатов компаниям не придется: заявитель, как и прежде, подает пакет документов, проходит идентификацию и подтверждает нужные сведения.

Документ закрепляет разделение сертификатов по применяемым криптографическим алгоритмам. Для сертификатов на основе RSA сохраняется обязательная публикация в глобальных журналах прозрачности — это обеспечивает их совместимость с международными браузерами и операционными системами.

Сертификаты стандарта ГОСТ ориентированы преимущественно на российский криптографический контур. Для них проект впервые вводит требование соответствия определенным классам средств криптографической защиты информации, что позволяет сопоставить сертификат с конкретным уровнем криптографической защиты.

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НУЦ, созданный на базе НИИ «Восход», функционирует с 2022 года. В настоящее время он бесплатно выпускает через портал «Госуслуги» TLS-сертификаты типов DV и OV — доступны как RSA-, так и ГОСТ-варианты. По данным Precert.ru, число действующих сертификатов НУЦ достигает примерно 14,1 тыс.

Развитие отечественной инфраструктуры доверия стало особенно актуальным после того, как российские организации столкнулись с массовым отзывом зарубежных сертификатов. Летом 2026 года такие случаи участились, что подчеркнуло значимость российских инструментов подтверждения подлинности сайтов и программных продуктов.

Вместе с тем за пределами России возможности отечественных сертификатов остаются ограниченными. По словам Ивана Быкова, эксперта удостоверяющего центра «СКБ Контур», российские криптографические алгоритмы поддерживаются лишь отдельными браузерами — в их числе «Яндекс. Браузер» и Chromium ГОСТ. Отдельные государственные информационные системы уже работают с ними, однако для массового применения может потребоваться дополнительная настройка рабочих мест пользователей.

Для разработчиков программного обеспечения сертификаты НУЦ могут стать инструментом, позволяющим продолжить выпуск и дистрибуцию продуктов на внутреннем рынке — так считает Сергей Головашов, руководитель Центра компетенций DevOps/DevSecOps Bell Integrator. Тем не менее заменить зарубежные сертификаты при выходе на международные рынки они пока не способны.

Причина кроется в отсутствии доверия к российским корневым сертификатам со стороны иностранных операционных систем. Они не включены в списки доверенных центров, поэтому программное обеспечение, подписанное российским сертификатом, на зарубежном устройстве может определяться как продукт неизвестного издателя.

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