Переход бизнеса на российские сертификаты безопасности создает новый рынок для ИТ-интеграторов и разработчиков. По оценкам «Рексофта» и ГК «Астра», подготовка корпоративной инфраструктуры к работе с отечественными сертификатами может обойтись крупным компаниям в 10−50 млн руб.

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Сами сертификаты Национального удостоверяющего центра Минцифры компании могут получить бесплатно. Основные расходы возникают при подготовке инфраструктуры к переходу: приходится обновлять устаревшие операционные системы и программное обеспечение, настраивать серверы, мобильные приложения и внутренние сервисы, а также проверять их совместимость с российскими сертификатами.

Стоимость перехода зависит от масштаба компании и состояния ее ИТ-инфраструктуры. В ГК «Астра» оценивают расходы для организации с 10 тыс. рабочих мест примерно в 10 млн руб., а с 50 тыс. сотрудников — до 20 млн руб. По оценке «Рексофта», предприятия со сложной или разрозненной инфраструктурой могут потратить около 50 млн руб.

Спрос на такие проекты вырос после того, как зарубежные удостоверяющие центры начали отзывать TLS-сертификаты российских организаций. В начале августа проблемы затронули сайты ряда банков, включая «Сбер», Альфа-банк, Россельхозбанк, Промсвязьбанк, банк «Санкт-Петербург» и «Уралсиб». Ранее GlobalSign уже отзывал сертификаты российских компаний, в том числе Газпромбанка, «Алросы» и ВЭБ.РФ.

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Несмотря на участившиеся отзывы, зарубежные SSL/TLS-сертификаты по-прежнему широко используются российскими компаниями. Отечественные сертификаты пока чаще востребованы государственными структурами и организациями, которые уже столкнулись с санкционными ограничениями.

При этом далеко не все корпоративные системы готовы к быстрому переходу. В современной и централизованно управляемой ИТ-инфраструктуре значительную часть изменений можно провести сразу для большого числа устройств. Компаниям с устаревшими системами придется отдельно обновлять программное обеспечение, браузеры, серверы и приложения.

Сроки перехода тоже сильно зависят от состояния инфраструктуры. Если она унифицирована и управляется централизованно, работы могут занять несколько недель. В компаниях со сложной архитектурой и большим количеством устаревших систем процесс способен растянуться на несколько месяцев. Участники рынка ожидают, что спрос на такие проекты будет расти, создавая дополнительный рынок для компаний в сфере кибербезопасности и системной интеграции.

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