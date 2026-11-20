Глобальная ассоциация производителей электроники (Global Electronics Association) предупредила о нарастающем дефиците печатных плат, который может оказаться сопоставимым по последствиям с кризисом полупроводников 2021 года. Основной причиной стало расширение инфраструктуры ИИ, которое поглощает производственные мощности и материалы. По прогнозу ассоциации, нехватка сохранится как минимум до середины 2027 года, а существенного улучшения ситуации не стоит ожидать раньше середины 2028-го.

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Согласно отраслевой статистике за январь–сентябрь 2026 года, объем заказов на печатные платы в Северной Америке увеличился на 56,1%, тогда как поставки выросли только на 13,3%. Сроки производства сложных многослойных плат уже достигают 16–20 недель и более.

Ассоциация отмечает, что главной проблемой становится доступность компонентов, а рост цен пока играет второстепенную роль. Производители автомобилей, медицинского оборудования, промышленных систем и телекоммуникационной техники уже сталкиваются с задержками заказов.

Дефицит связан с особенностями оборудования для искусственного интеллекта. Обычная печатная плата может состоять примерно из 12 слоев, тогда как серверы для обучения нейросетей требуют конструкций с 40–60 слоями и более.

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Каждый дополнительный слой увеличивает потребность в медной фольге, стеклоткани, смолах и специальных ламинатах. Производство также становится сложнее, поскольку необходимо обеспечить точность соединений и стабильность передачи сигналов на высоких частотах.

По оценке аналитической компании Yole Group, сегмент плат с 18 и более слоями будет расти на 15,7% ежегодно до 2031 года. Для сравнительно простых плат с четырьмя–шестью слоями рост спроса, согласно прогнозу, составит лишь 2,3%.

Сейчас на компоненты и материалы для ИИ-инфраструктуры приходится около 30% рынка печатных плат, а к 2031 году их доля может превысить 50%. Это заставляет производителей перераспределять мощности в пользу более сложной и дорогой продукции.

Дополнительные инвестиции пока не позволяют устранить проблему. По данным Global Electronics Association, за последние три года в новые предприятия по выпуску печатных плат в Юго-Восточной Азии вложили не менее $10 млрд. Сопоставимую сумму инвестировали в Китае. Однако строительство заводов не решает нехватку исходных материалов. Если производство медной фольги, стеклоткани и ламинатов отстает от спроса, дополнительные линии не смогут работать на полную мощность.

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Ситуацию осложняет географическая концентрация производства. На Азию приходится более 90% мирового выпуска печатных плат. Доля Европы сократилась с 13,8% в 2000 году до 2,2% в 2023-м. Поэтому производители оборудования в США и Европе сильно зависят от азиатских поставщиков. Крупные операторы дата-центров могут заранее резервировать необходимые объемы, тогда как небольшие заказчики вынуждены ждать освобождения мощностей.

Ассоциация призвала правительства распространить меры поддержки полупроводниковой промышленности на производство печатных плат и материалов для них. Среди предложений — налоговые стимулы, ускорение разрешительных процедур и создание системы мониторинга сроков поставок. Предприятиям рекомендуют диверсифицировать закупки и заранее согласовывать производственные планы с поставщиками.

Возможный дефицит способен повлиять на стоимость и сроки выпуска практически любой сложной электроники. Даже при достаточном количестве процессоров производители не смогут собирать готовое оборудование без печатных плат. Масштаб последствий этого дефицита будет зависеть от скорости расширения производства материалов и дальнейших расходов технологических компаний на ИИ-инфраструктуру.

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