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Мировое богатство побило рекорд и стало сильнее зависеть от ИИ

Благосостояние домохозяйств во всем мире в 2025 году выросло на $40 трлн и достигло рекордных $570 трлн. Прирост составил 7,3% против среднего показателя в 5,9% в год с 2000-го. Такие оценки McKinsey Global Institute привел в опубликованном отчете в новом отчете «The global balance sheet 2026: Imbalance and divergence». Совокупная стоимость активов на глобальном балансе приблизилась к $1,8 квадриллиона и также обновила максимум. Расчеты основывались на данных 23 крупных экономик, на которые приходилось около 70% мирового ВВП.

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Благосостояние в пересчете на одного человека выросло в большинстве исследованных стран. Однако этот показатель отражает лишь средний уровень и не позволяет утверждать, что прирост равномерно затронул большинство семей. В самом отчете отдельно отмечалось, что средние значения скрывают большой разрыв между разными группами населения.

При этом в большинстве крупных экономик благосостояние росло медленнее ВВП. В McKinsey объяснили это прежде всего замедлением роста, а в некоторых странах — снижением стоимости недвижимости, на которую приходилась крупнейшая часть семейных активов. Исключениями стали США и Австралия, где отношение благосостояния домохозяйств к ВВП увеличилось не менее чем на 20 процентных пунктов.

Главный вывод отчета касался происхождения этого прироста. Большая часть нового богатства возникла «на бумаге», а не благодаря расширению реального капитала. На чистые инвестиции в жилье, здания, инфраструктуру, оборудование и интеллектуальную собственность пришлось только 20% роста против в среднем 30% в 2000–2024 годах. Почти 60% обеспечили переоценка существующих активов сверх инфляции и другие «бумажные» компоненты.

Акции обеспечили 57% прироста благосостояния домохозяйств, а недвижимость — только 15%. Это резко отличалось от ситуации в 2000–2024 годах, когда на недвижимость приходилось более половины роста семейных активов.

Такой сдвиг усилил зависимость динамики семейного благосостояния от фондового рынка. Речь шла не только о прямом владении акциями. Рыночные колебания отражались на активах домохозяйств через паи инвестиционных фондов и пенсионные накопления. При этом недвижимость по-прежнему составляла около половины мирового благосостояния семей, но в 2025 году перестала быть его главным источником роста.

В США рыночная стоимость акций нефинансовых компаний достигла 2,4 размера их чистых активов, тогда как в большинстве других стран это соотношение оставалось примерно на уровне единицы. В целом американские акции оценивались почти вдвое выше своей исторической нормы. Более половины прироста капитализации S&P 500 в 2021–2025 годах обеспечили компании «Великолепной семерки», которые обычно связывают с бумом ИИ. На США теперь приходилась почти половина стоимости акций компаний из выборки McKinsey, причем за последние 15 лет эта доля заметно выросла.

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Такая концентрация еще теснее связала устойчивость мирового благосостояния с доходами американских компаний. Более трети акций компаний из США принадлежало иностранным владельцам. В McKinsey отметили, что разочарование в перспективах ИИ может запустить переоценку рынка и сокращение «бумажного» богатства, поэтому компаниям придется оправдывать заложенные в котировки ожидания ростом прибыли.

В Китае сложился другой перекос. Корпоративный долг достиг 80% стоимости реальных активов против среднемировых 50%, а его объем вырос до 1,7 годового ВВП — это стало самым высоким показателем среди исследованных экономик. Государственные расходы и корпоративные инвестиции продолжали расширять баланс страны, однако снижение стоимости недвижимости сокращало «бумажное» богатство и сдерживало рост благосостояния китайских семей.

По оценке McKinsey, разрыв между глобальным балансом и реальной экономикой мог сократиться по трем сценариям. Наиболее благоприятным стало бы ускорение производительности, при котором рост доходов оправдал бы высокую стоимость активов. Инфляция уменьшила бы реальную стоимость активов и долгов, а падение рыночных цен привело бы к перезагрузке баланса и потере части благосостояния.

Четвертым вариантом авторы назвали длительную стагнацию с низкими инвестициями, слабым ростом и невысокими процентными ставками. При таком сценарии глобальный баланс оставался бы раздутым без явной коррекции, однако экономика расплачивалась бы за это медленным ростом и увеличением долговой нагрузки. По оценке McKinsey, только ускорение производительности позволило бы одновременно сохранить благосостояние и поддержать реальный рост. Остальные сценарии означали бы потери богатства, экономического роста или того и другого.

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