Французский разработчик Mistral AI представил Robostral Navigate — новую модель для навигации роботов. Для компании это шаг в сторону ИИ для промышленной робототехники после серии соглашений с крупными европейскими заказчиками.

Magnific

В компании заявили, что модель позволяет роботам ориентироваться в сложной среде с помощью одной RGB-камеры и команд на естественном языке.

Разработка не привязана к конкретному оборудованию. Mistral утверждает, что модель можно развернуть на разных парках роботов вне зависимости от производителя. Обучение системы полностью проходило в симуляции, без данных с реальных устройств.

Выход Robostral Navigate продолжил майский разворот Mistral к промышленным задачам. Тогда компания заключила соглашения с Airbus и BMW, которые хотят использовать ИИ в авиации, оборонных системах, автомобильной инженерии и симуляциях.

Парижский стартап предлагает корпоративным клиентам не только ИИ-модели, но и вычислительную инфраструктуру. Теперь Mistral все активнее переносит свои технологии в инженерные процессы — проектирование, симуляции и контроль качества.

Mistral основана в 2023 году бывшими исследователями Google DeepMind и Meta Platforms*. Компания позиционирует себя как европейская альтернатива американским лидерам в сфере ИИ.

Читайте также Основатели Mistral стали первыми во Франции миллиардерами в сфере ИИ

Компания также усиливает роль инфраструктурного провайдера для европейских правительств и корпораций, которым важен технологический суверенитет. Mistral развивает собственную облачную инфраструктуру во Франции и Швеции, стараясь держать вычисления и данные в Европе.

Параллельно с продуктовым развитием компания ведет переговоры о привлечении около €3 млрд при оценке примерно €20 млрд. Для сравнения, после предыдущего раунда финансирования в сентябре Mistral оценивалась в €11,7 млрд. Если новый раунд состоится на обсуждаемых условиях, стоимость компании почти удвоится, а сам раунд станет еще одним сигналом интереса инвесторов к европейским ИИ-разработчикам в конкуренции с американскими игроками.

*экстремистская организация, запрещенная на территории РФ

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.