МИЦ «Известия», входящий в Национальную Медиа Группу (НМГ), приобрел контрольную долю в издательском доме «Комсомольская правда». Компании планируют объединить рекламные, технологические и производственные ресурсы, при этом бренд «Комсомольской правды» сохранят.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

После сделки компании смогут объединить в одном предложении рекламный инвентарь цифровых площадок, федеральных телеканалов, радио и региональных СМИ. Рекламодатели получат возможность запускать кампании сразу в нескольких средах, а НМГ рассчитывает таким образом укрепить свои позиции на рынке.

Объединение затронет не только рекламу. Компании планируют обмениваться редакционными и производственными практиками, пересмотреть часть операционных процессов и совместно использовать часть ресурсов. Какие именно подразделения и функции затронут изменения, стороны пока не уточнили.

Первый замгендиректора НМГ и гендиректор МИЦ «Известия» Владимир Тюлин заявил, что сделка даст компаниям доступ к аудиториям и технологиям друг друга, а также позволит объединить медиакомпетенции. По его словам, бренд «Комсомольской правды» сохранится, а привычные читателям форматы продолжат развивать уже внутри единого холдинга.

Гендиректор ИД «Комсомольская правда» Олеся Носова заявила, что партнерство даст компании доступ к технологиям и инфраструктуре МИЦ «Известия». Эти ресурсы, по ее словам, помогут развивать существующие проекты и запускать новые.

В НМГ ожидают, что сделка укрепит позиции группы в сегментах информационного и развлекательного контента. Портфель МИЦ «Известия» расширится за счет газеты «Комсомольская правда», журнала «Телепрограмма», Радио «Комсомольская правда» и сайтов группы КП-Digital, а также связанных с ними региональных площадок.

Стороны не раскрыли стоимость сделки, имя продавца и точный размер приобретенной доли. Из сообщения известно лишь, что пакет дает МИЦ «Известия» контроль над издательским домом.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.