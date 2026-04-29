В Москве в дни подготовки и проведения мероприятий ко Дню Победы могут снова ограничить мобильный интернет. По данным источников «Коммерсанта» на телекоммуникационном рынке, перебои ожидаются 5, 7 и 9 мая, однако окончательное решение по масштабу и продолжительности пока не принято.

По словам собеседников издания, основные ограничения, вероятно, придутся на 7 мая — день генеральной репетиции парада — и на 9 мая.

Подобные меры власти объясняют необходимостью усиления безопасности во время массовых мероприятий в центре города. В этом году парад Победы пройдет в измененном формате. В Минобороны сообщали, что наземная часть шествия пройдет без военной техники, а также без участия воспитанников суворовских и нахимовских училищ и кадетских корпусов. При этом воздушная часть программы, по предварительным данным, сохранится.

Практика временного отключения мобильного интернета в Москве уже применялась ранее. Аналогичные перебои фиксировались в прошлом году перед празднованием 9 Мая. Кроме того, в марте 2026 года жители Москвы почти две недели сталкивались с серьезными ограничениями доступа к мобильной сети. Тогда причины также связывали с мерами безопасности и внешними угрозами.

Читайте также Эксперт по кибербезопасности раскрыл возможные причины ограничений интернета в Московском регионе

Во время мартовских сбоев проблемы возникали не только с интернетом, но и с голосовой связью, оплатой через онлайн-сервисы и работой цифровых платформ. Позднее для части ресурсов ввели режим доступа по так называемым белым спискам, а полностью ограничения сняли лишь 24 марта.

Сильнее всего мартовские ограничения затронули сервисную экономику Москву. По оценкам участников рынка, за несколько дней перебоев бизнес мог потерять от 3 до 5 млрд руб. Под удар попали службы доставки, такси, каршеринг, а также розничные сети. Особенно заметно просел сегмент самовывоза заказов, где доля выполненных выдач сократилась более чем вдвое.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.