Пользователи Москвы и области в последние несколько дней столкнулись с трудностями в работе интернета. В частности, у горожан и владельцев бизнеса долго загружались сайты, терминалы оплаты в магазинах и кафе не улавливали сигнал для оплаты, отказали геолокационные и пользовательские сервисы и т. д. Сообщалось, что проблемы с доступом к сети продлятся до 9 мая включительно. Эксперт по кибербезопасности и бизнес-консультант по информационной безопасности Positive Technologies Алексей Лукацкий назвал «Инк.» возможные причины отключения интернета и дал совет предпринимателям для эффективной адаптации к подобным ситуациям.

«Отключение мобильной связи не является новацией последних дней. Это регулярно происходит не только последние три года, но и раньше связь блокировалась во время приезда первых лиц государства на те или иные мероприятия или в те или иные регионы. Однако такие отключения носили точечный характер», — напомнил Лукацкий.

Для участия в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москву в эти дни прибыли многие главы иностранных государств: председатель КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Сильва и другие. Главным событием торжеств будет парад Победы 9 мая на Красной площади в центре российской столицы. Власти России опасаются в этот день провокаций, в частности с использованием беспилотников.

Лукацкий призвал жителей и трудящихся Москвы привыкать к «новой реальности».

«Но пора признать, что мы давно живем в новой реальности. Почему это произошло именно сейчас? Дело в том, что одним из способов наведения и управления дронами является как раз мобильный интернет, который можно либо ограничить, либо отключить совсем», — пояснил Лукацкий.

По мнению эксперта, Россия достигла уровня цифровизации, на данный момент недостижимого для многих зарубежных государств. Однако перевод в цифру большинства процессов в момент даже кратковременного отключения интернета приводит к коллективному «ступору» как среди пользователей, так и в рядах отечественных предпринимателей.

«Сервисы заказа такси и доставки еды, платежные системы и онлайн-кассы, развлекательные сервисы, музыкальные и видеостриминги, банковские приложения, шлагбаумы на придомовых парковках, запись к врачам… Перечислять все сервисы можно долго. Мы стали заложником того уровня цифровизации, который достигнут у нас в стране и до которого еще далеко многим зарубежным государствам. Претендовать на компенсации от государства бизнес в такой ситуации не может, гражданам тоже не стоит рассчитывать на какие-либо компенсации от бизнеса», — подчеркнул эксперт.

Лукацкий посоветовал предпринимателям подготовить резервные механизмы работы для подобных ситуаций.

«Стоит быть готовым к тому, что показавший свою эффективность механизм будет применяться более активно в будущем при любых массовых мероприятиях», — пояснил он.

Эксперт добавил, что бизнесу стоит:



внедрять дополнительные каналы связи,

рассмотреть варианты мотивации клиентов на возвращение после период отключения,

внедрять резервные, проводные каналы связи,

рассмотреть варианты мотивации клиентов на возврат после периода отключения,

реализовать в своих мобильных приложениях сервис рекомендаций ближайших интернет-кафе или бесплатных точек беспроводного доступа.

Система быстрых платежей (СБП) предупредила жителей Москвы и области о том, что с 7 по 9 мая возможны проблемы с переводами между счетами и оплатой. О возможных проблемах с доступом в интернет на все праздники москвичей предупредили еще 5 мая.

В этом году россияне в мае отдыхали с 1 по 4 число, затем было три рабочих дня. Следующий период праздников начинается 8 мая и продлится четыре дня. Таким образом, ожидается, что в предстоящие субботу и воскресенье связь в столичном регионе восстановится.