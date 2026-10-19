Исследовательская модель Anthropic менее чем за 30 минут выяснила, откуда взялись стартовые числа эллиптических кривых, переданные Агентством национальной безопасности США правительству в конце 1990-х. Вокруг этих чисел четверть века шли споры о возможном бэкдоре. Их воспроизвела обычная программа генерации случайных чисел lrand48, которую запускали со временными метками 1997 и 1998 годов, сообщает CoinDesk.

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Эллиптическая криптография лежит в основе значительной части интернета и защиты биткоин-кошельков: она позволяет доказать владение секретным ключом, не раскрывая сам ключ. В 2000 году американский Национальный институт стандартов и технологий (NIST) принял набор кривых, подготовленный АНБ.

Агентство не объяснило, откуда взяты некоторые стартовые числа (сиды), из которых строились кривые. Подозрения усилились после публикаций Эдварда Сноудена о связи АНБ с ослаблением криптографических стандартов: NIST позднее исключил из рекомендаций генератор Dual EC.

Криптографы Нил Коблиц и Альфред Менезес разбирали этот спор в статье 2015 года. Менезес участвовал в создании стандарта и вспоминал, что получил сиды от математика АНБ Джерри Солиаса в 1997 году. Исследователь Стив Вайс несколько лет искал объяснение и в 2018 году направлял запросы о раскрытии документов. NIST ответил, что документации у него нет, а АНБ перестало отвечать.

В 2023 году инженер-криптограф Филиппо Вальсорда с коллегами назначил награду в $12 288 за ответ. Сумма вырастала до более чем $36 тыс., если победитель передаст деньги на благотворительность. Солиас к тому времени умер, а его воспоминаний и самих чисел для решения не хватило.

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В октябре сотрудник Anthropic поручил внутренней исследовательской модели разобраться с загадкой. Версию о забытой шутливой фразе, из которой могли получиться числа, он модели не сообщал. В ходе работы нейросеть компании связала пять сидов кривых NIST с генератором lrand48 из старых библиотек языка C.

В записи рассуждений модель на время усомнилась, не проходит ли она симуляцию, оценила вероятность случайного совпадения примерно в одну миллионную и сделала вывод, что результат относится к реальности.

Теперь любой может запустить программу и получить числа, которые передало АНБ. При этом языковая модель не смогла объяснить, почему программа пропустила часть подходящих кандидатов и как выбирали другие параметры кривых.

К биткоину эта история прямого отношения не имеет. Его кошельки работают на кривой secp256k1, которая задается двумя небольшими фиксированными числами и оставляет мало свободы для подбора параметров.

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Однако над криптоиндустрией нависает куда более серьезная угроза: достаточно мощный квантовый компьютер мог бы вычислить секретный ключ по публичному, который виден в блокчейне. На этой неделе Google сообщила, что ее чип Willow примерно в 40 раз снизил число ошибок на одном из самых затратных этапов такого вычисления. Квантового компьютера, достаточного для взлома биткоин-ключа, пока нет, сроки его появления неясны.

Награда в $36 864 за решение загадки чисел АНБ достанется Internet Security Research Group, некоммерческой организации, которая поддерживает сервис Let’s Encrypt и выдает сайтам бесплатные сертификаты безопасности.

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