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Модель Anthropic за полчаса раскрыла тайну АНБ, вокруг которой 25 лет спорили специалисты

Исследовательская модель Anthropic менее чем за 30 минут выяснила, откуда взялись стартовые числа эллиптических кривых, переданные Агентством национальной безопасности США правительству в конце 1990-х. Вокруг этих чисел четверть века шли споры о возможном бэкдоре. Их воспроизвела обычная программа генерации случайных чисел lrand48, которую запускали со временными метками 1997 и 1998 годов, сообщает CoinDesk.

Unsplash

Эллиптическая криптография лежит в основе значительной части интернета и защиты биткоин-кошельков: она позволяет доказать владение секретным ключом, не раскрывая сам ключ. В 2000 году американский Национальный институт стандартов и технологий (NIST) принял набор кривых, подготовленный АНБ.

Агентство не объяснило, откуда взяты некоторые стартовые числа (сиды), из которых строились кривые. Подозрения усилились после публикаций Эдварда Сноудена о связи АНБ с ослаблением криптографических стандартов: NIST позднее исключил из рекомендаций генератор Dual EC.

Криптографы Нил Коблиц и Альфред Менезес разбирали этот спор в статье 2015 года. Менезес участвовал в создании стандарта и вспоминал, что получил сиды от математика АНБ Джерри Солиаса в 1997 году. Исследователь Стив Вайс несколько лет искал объяснение и в 2018 году направлял запросы о раскрытии документов. NIST ответил, что документации у него нет, а АНБ перестало отвечать.

В 2023 году инженер-криптограф Филиппо Вальсорда с коллегами назначил награду в $12 288 за ответ. Сумма вырастала до более чем $36 тыс., если победитель передаст деньги на благотворительность. Солиас к тому времени умер, а его воспоминаний и самих чисел для решения не хватило.

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В октябре сотрудник Anthropic поручил внутренней исследовательской модели разобраться с загадкой. Версию о забытой шутливой фразе, из которой могли получиться числа, он модели не сообщал. В ходе работы нейросеть компании связала пять сидов кривых NIST с генератором lrand48 из старых библиотек языка C.

В записи рассуждений модель на время усомнилась, не проходит ли она симуляцию, оценила вероятность случайного совпадения примерно в одну миллионную и сделала вывод, что результат относится к реальности.

Теперь любой может запустить программу и получить числа, которые передало АНБ. При этом языковая модель не смогла объяснить, почему программа пропустила часть подходящих кандидатов и как выбирали другие параметры кривых.

К биткоину эта история прямого отношения не имеет. Его кошельки работают на кривой secp256k1, которая задается двумя небольшими фиксированными числами и оставляет мало свободы для подбора параметров. 

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Однако над криптоиндустрией нависает куда более серьезная угроза: достаточно мощный квантовый компьютер мог бы вычислить секретный ключ по публичному, который виден в блокчейне. На этой неделе Google сообщила, что ее чип Willow примерно в 40 раз снизил число ошибок на одном из самых затратных этапов такого вычисления. Квантового компьютера, достаточного для взлома биткоин-ключа, пока нет, сроки его появления неясны.

Награда в $36 864 за решение загадки чисел АНБ достанется Internet Security Research Group, некоммерческой организации, которая поддерживает сервис Let’s Encrypt и выдает сайтам бесплатные сертификаты безопасности.

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