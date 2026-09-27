Два криптоаналитика-любителя независимо друг от друга заявили, что с помощью языковых моделей OpenAI и Anthropic им удалось расшифровать два ранее нерешенных сообщения, которые были зашифрованы немецкой машиной «Энигма» времен Второй мировой войны.

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Британский математик Алан Тьюринг известен прежде всего своим одноименным тестом на различие между искусственным и человеческим интеллектом, однако главным испытанием его жизни стал взлом кода шифровальной машины «Энигма», которую использовала нацистская Германия.

Команда Тьюринга создала для этой задачи одну из первых вычислительных машин — «Бомбу» (Turing Bombe), которая позволила Великобритании переводить сообщения «Энигмы» во время войны. Тем не менее несколько архивных сообщений так и остались нерасшифрованными — как правило, из-за ошибок при первоначальной записи или транскрипции.

Разработчик Картер Леффен поставил перед новейшей моделью OpenAI, Astra, задачу: найти в базе данных сообщений «Энигмы» нерасшифрованный текст и раскодировать его. Модель самостоятельно провела архивное исследование, нашла контекстные подсказки, построила симулятор шифровальной машины и восстановила открытый текст сообщения, которое ставило исследователей в тупик с 2005 года. С помощью Astra Леффен также создал интерактивный сайт с объяснением всей задачи.

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Решение проверил Фроде Вейеруд, инженер-электрик на пенсии, который всю жизнь интересуется криптологией и ведет сайт Crypto Cellar с базой архивных сообщений и материалами по теме. По его словам, результат Леффена его поразил.

При этом в логах модели Astra обнаружились упоминания сообщений из некой «частной коллекции», которой нет на сайте Вейеруда; сам он не уверен, получила ли модель к ним доступ напрямую, и предполагает, что данные могли попасть к ней от другого исследователя или через открытые архивы правительства Германии.

Вейеруд отметил, что модель GPT-6 Astra ведет себя как профессиональный криптоаналитик и архивный исследователь, и то, на что у нее ушло два дня, у человека заняло бы недели или даже месяцы; сам он потратил несколько недель на изучение материалов Бундесархива, на которые ссылалась модель.

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21 сентября к Вейеруду обратился еще один криптоаналитик — специалист по кибербезопасности Джек Уиллис, который сообщил, что с помощью модели Anthropic Claude Opus 5 взломал другое нерешенное сообщение.

В этом случае Уиллис предоставил модели значительно больше вводных данных, и Claude в итоге использовал известную подпись конкретного офицера, чтобы раскрыть содержание сообщения.

Ни один из криптоаналитиков-любителей не сообщил, проверяли ли результат работы их ИИ-моделей профессионалы в области криптологии.

По данным Вейеруда, нерасшифрованными остаются всего семь сообщений «Энигмы», а еще для одного текст известен, но сам код по-прежнему не взломан.

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