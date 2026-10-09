Компания OpenAI выложила в открытый доступ 722 научных статьи с результатами работы внутренней модели компании. Как сообщает The Wall Street Journal, речь идет о решениях более 300 задач из теории чисел, алгебраической геометрии и других разделов математики. Часть работ относится к трем из пяти нерешенных так называемых проблем тысячелетия, включая гипотезу Римана.

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Публикации предшествовал месяц напряженных отношений между лабораторией и научным сообществом. Тогда OpenAI объявила, что ее модель справилась с одной из проблем тысячелетия, но математическое сообщество раскритиковало компанию из-за возможного использования в процессе работы модели результатов других исследователей.

Более двух десятков лауреатов Филдсовской премии опубликовали открытое письмо: по их мнению, спешка индустрии в решении задач подрывает саму цель математики.

На этот раз компания изменила формат. Вместо публикации результатов по одному OpenAI выложила все сразу: 372 группы результатов, при этом модель, по словам представителей компании, пробовала решить около 4 тыс. задач. К работам приложены краткие изложения цепочек рассуждений модели.

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В среднем, по данным OpenAI, на решение каждой из задач потребовалось лишь часть вычислительных ресурсов, которые ушли на решение проблемы тысячелетия.

Подход компания связывает с рекомендациями независимой консультативной группы ведущих математиков, которую OpenAI помогла собрать. На прошлой неделе группа по итогам обратной связи от сотен специалистов сформулировала правила публикации результатов для ИИ-лабораторий.

Одно из требований компания не приняла: математики просили прекратить тестировать сложные математические задачи на закрытых моделях. В OpenAI ответили, что продолжать проверку внутренних моделей на математике и других науках необходимо, чтобы быстрее создавать инструменты для этих областей.

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Алекс Конторович, профессор Ратгерского университета, написал в соцсети X, что за доказательство «квази-гипотезы Римана» человек немедленно получил бы Филдсовскую премию. Сотрудник Anthropic заявил, что более значимого события в истории математики не было. Многие математики в ночь на среду сообщали, что испытали потрясение от масштаба результатов, пишет WSJ.

Публикация стала следующим этапом соперничества двух лабораторий. По словам представителей OpenAI, для решения проблем тысячелетия она использовала свою передовую модель и потратила на вычисления миллионы долларов только после того, как узнала о решении как минимум одной из них в Anthropic.

В начале недели, когда распространились слухи о скорой публикации, математики спешили выложить собственные работы с применением ИИ, чтобы их не опередили. Проверка и осмысление 722 работ теперь ложатся на научное сообщество, а вопрос о роли ИИ в математическом познании остается открытым: в OpenAI заявляют, что хотят видеть математиков в центре поиска ответов.

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