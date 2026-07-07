Международный олимпийский комитет (МОК) временно снял отстранение с Олимпийского комитета России (ОКР), которое действовало с 12 октября 2023 года. Тогда МОК наказал ОКР за включение в его состав региональных спортивных организаций со спорных территорий. Теперь в МОК заявили, что этих организаций в составе ОКР больше нет, а сам комитет подтвердил, что не ведет и не будет вести там деятельность.

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На этом фоне исполком МОК решил отменить и свои рекомендации международным федерациям по участию российских спортсменов и команд в соревнованиях. Речь идет о правилах, действовавших с февраля 2022-го и марта 2023 года: именно они ограничивали допуск россиян и белорусов и закрепляли формат выступления в нейтральном статусе. Теперь, по версии МОК, эти рекомендации для россиян больше не актуальны.

Решение связано в том числе с тем, что уже стартовал квалификационный период к летней Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе и зимним юношеским Играм-2028. В МОК объяснили: спортсменам нужно обеспечить равный доступ к отбору. При этом комитет отдельно подчеркивает, что это не означает пересмотра позиции по ситуации на Украине.

Для российских спортсменов, однако, возвращение не будет полностью автоматическим. МОК еще раньше прописал дополнительные антидопинговые требования: все спортсмены, которые вернутся на международные старты, должны проходить проверки по правилам международных федераций, самого МОК и WADA. В частности, их тестирование должно быть встроено в национальную антидопинговую программу, переданную Международному агентству допинг-тестирования, а для тех, кто только возвращается в международный спорт, предусмотрены многократные тесты до допуска к соревнованиям.

Отдельно МОК оговорил, что не собирается проводить свои мероприятия в России и не будет приглашать на них российских государственных чиновников. А вопрос о российском флаге, гимне, цветах формы и других национальных обозначениях на Олимпийских играх комитет обещает решить позже.

При этом для международных федераций и организаторов соревнований пространство для маневра остается: именно они будут решать, проводить ли турниры в России, приглашать ли официальных лиц и в каком статусе допускать российских спортсменов на свои старты.

В сообщении МОК также напоминается, что в мае 2026 года организация уже отказалась от рекомендаций по ограничениям для белорусских спортсменов. Теперь аналогичное решение принято и в отношении России — хотя и с оговоркой, что исполком продолжит следить за действиями ОКР и оставляет за собой право вновь ввести меры, если сочтет это необходимым.

Что это значит для бизнеса

Для российского спортивного бизнеса это возвращает хоть какую-то предсказуемость в международный календарь. При смягчении ограничений и других мировых федерации россияне получат больше шансов на участие в квалификационных турнирах к Олимпиаде-2028, а значит — у брендов, клубов, спортивных менеджеров и вещателей снова появится инвентарь, к которому можно привязывать контракты, спонсорские интеграции и маркетинговые кампании.

Второй эффект — для индустрии спортивных услуг и смежных рынков. Возвращение российских атлетов в международный контур, пусть и с оговорками, может оживить спрос на экипировку, медицинское сопровождение, логистику, сборы и спортивный консалтинг. Но полноценной «нормализации» это решение не обещает, поскольку вопрос с флагом, гимном и официальной символикой МОК отложил, а право допуска россиян оставил за международными федерациями. Так что для бизнеса это пока скорее сигнал о частичном размораживании рынка, чем о полном возвращении в старую олимпийскую реальность.

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