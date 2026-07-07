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МОК снял отстранение с Олимпийского комитета России. Ограничения для российских спортсменов тоже больше не действуют

Международный олимпийский комитет (МОК) временно снял отстранение с Олимпийского комитета России (ОКР), которое действовало с 12 октября 2023 года. Тогда МОК наказал ОКР за включение в его состав региональных спортивных организаций со спорных территорий. Теперь в МОК заявили, что этих организаций в составе ОКР больше нет, а сам комитет подтвердил, что не ведет и не будет вести там деятельность.

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На этом фоне исполком МОК решил отменить и свои рекомендации международным федерациям по участию российских спортсменов и команд в соревнованиях. Речь идет о правилах, действовавших с февраля 2022-го и марта 2023 года: именно они ограничивали допуск россиян и белорусов и закрепляли формат выступления в нейтральном статусе. Теперь, по версии МОК, эти рекомендации для россиян больше не актуальны.

Решение связано в том числе с тем, что уже стартовал квалификационный период к летней Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе и зимним юношеским Играм-2028. В МОК объяснили: спортсменам нужно обеспечить равный доступ к отбору. При этом комитет отдельно подчеркивает, что это не означает пересмотра позиции по ситуации на Украине.

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Для российских спортсменов, однако, возвращение не будет полностью автоматическим. МОК еще раньше прописал дополнительные антидопинговые требования: все спортсмены, которые вернутся на международные старты, должны проходить проверки по правилам международных федераций, самого МОК и WADA. В частности, их тестирование должно быть встроено в национальную антидопинговую программу, переданную Международному агентству допинг-тестирования, а для тех, кто только возвращается в международный спорт, предусмотрены многократные тесты до допуска к соревнованиям.

Отдельно МОК оговорил, что не собирается проводить свои мероприятия в России и не будет приглашать на них российских государственных чиновников. А вопрос о российском флаге, гимне, цветах формы и других национальных обозначениях на Олимпийских играх комитет обещает решить позже.

При этом для международных федераций и организаторов соревнований пространство для маневра остается: именно они будут решать, проводить ли турниры в России, приглашать ли официальных лиц и в каком статусе допускать российских спортсменов на свои старты.

В сообщении МОК также напоминается, что в мае 2026 года организация уже отказалась от рекомендаций по ограничениям для белорусских спортсменов. Теперь аналогичное решение принято и в отношении России — хотя и с оговоркой, что исполком продолжит следить за действиями ОКР и оставляет за собой право вновь ввести меры, если сочтет это необходимым.

Что это значит для бизнеса

Для российского спортивного бизнеса это возвращает хоть какую-то предсказуемость в международный календарь. При смягчении ограничений и других мировых федерации россияне получат больше шансов на участие в квалификационных турнирах к Олимпиаде-2028, а значит — у брендов, клубов, спортивных менеджеров и вещателей снова появится инвентарь, к которому можно привязывать контракты, спонсорские интеграции и маркетинговые кампании.

Второй эффект — для индустрии спортивных услуг и смежных рынков. Возвращение российских атлетов в международный контур, пусть и с оговорками, может оживить спрос на экипировку, медицинское сопровождение, логистику, сборы и спортивный консалтинг. Но полноценной «нормализации» это решение не обещает, поскольку вопрос с флагом, гимном и официальной символикой МОК отложил, а право допуска россиян оставил за международными федерациями. Так что для бизнеса это пока скорее сигнал о частичном размораживании рынка, чем о полном возвращении в старую олимпийскую реальность.

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