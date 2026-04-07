Более 40% молодых предпринимателей в России называют нехватку знаний и опыта одной из ключевых причин закрытия бизнеса, и проблема носит системный характер — не хватает базовых навыков в бухгалтерии, налогах и документообороте. Это выяснилось в результате исследования, проведенного Корпорацией МСП совместно с Агентством стратегических инициатив, МСП Банком и консалтинговой компанией Frank RG. Подробности — в распоряжении «Инка».

Масштаб проблемы подтверждают данные исследования ФОМ, «Сбера» и Минэкономразвития: еще в 2023 году о дефиците знаний для ведения бизнеса заявляли 74% опрошенных предпринимателей. Чаще всего им не хватало компетенций в юриспруденции (44%), бухгалтерском учете (36%) и продвижении (32%).

Половина предпринимателей, уже закрывших бизнес, в прошлом году признавались, что запускали проекты без полноценной подготовки: бизнес‑план и анализ рынка делались поверхностно или вовсе заменялись личными ожиданиями и опытом знакомых. В результате почти каждое второе дело не переживает первые три года, а около 25% закрываются уже в первый год. В первые 5 лет прекращают работу до 80% проектов, особенно в сегменте малого бизнеса, а на горизонте до 7 лет в живых остаются менее 30% компаний.

«Отсутствие навыков грамотного бизнес-планирования, выявления и купирования рисков приводят к тому, что собственники бизнеса не могут вовремя распознать проблемы, предотвратить негативные последствия и вынуждены в итоге закрывать свой бизнес», — отметила заместитель генерального директора Корпорации МСП Юлия Ждан.

При этом сам интерес к предпринимательству среди молодежи растет. По данным банковской аналитики, в 2025 году более половины новых индивидуальных предпринимателей — люди до 35 лет (54,1%), средний возраст тех, кто впервые открыл свое дело, составил 35,8 года. Начинающие бизнесмены идут в ИТ, креативные индустрии, туризм и научно‑технические проекты. В 2025 году молодые предприниматели формировали до 70–80% новых бизнесов в ряде сегментов креативной экономики — звукозапись, реклама, кино и видеопроизводство; интернет‑торговля стала одной из главных точек входа.

Но такие направления требуют более сложных компетенций, чем традиционная торговля. Анализ запросов на обучение показывает, что самый востребованный запрос у предпринимателей — «бизнес‑планирование»; это до 20–21% всех обращений к образовательным программам по предпринимательству, дальше идут налоги, юридические вопросы и маркетинг. На практике это создает разрыв: мотивация и идеи есть, но не хватает навыков управления бизнесом. В результате предприниматели либо быстро закрываются, либо сталкиваются с ростом издержек и управленческими ошибками.

Отдельный блок проблем связан с налогами и правом. Начинающие предприниматели часто ошибаются уже на этапе регистрации: выбирают неподходящий налоговый режим, неверно определяют ОКВЭД, из‑за чего теряют право на льготы, путаются в сроках сдачи отчетности, не выстраивают документооборот с контрагентами. Это приводит к штрафам и блокировкам счетов уже в первые месяцы работы. При этом эксперты отмечают, что консультация бухгалтера или юриста на старте обходится дешевле, чем последствия допущенных ошибок.

Частично здесь помогают образовательные программы. Так, Корпорация МСП с 2016 года запустила бесплатные курсы для действующих и начинающих предпринимателей во всех регионах России: «Азбука предпринимателя» для тех, кто только планирует старт, и «Школа предпринимательства» для действующих владельцев бизнеса.

Однако общий фон для малого бизнеса сейчас напряженный. Согласно совместному исследованию ФОМа и НИУ ВШЭ «Лонгитюд малого бизнеса», в первом квартале 2026 года 31% российских предпринимателей рассматривают возможность закрытия или продажи своего дела — это на 8 процентных пунктов больше, чем годом ранее. Среди ключевых причин — рост фискальной нагрузки, повышение ставок налогов и страховых взносов, высокая ключевая ставка и снижение платежеспособного спроса. На этом фоне любые ошибки на старте усиливают риск, что бизнес не переживет первые годы.

