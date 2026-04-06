С января по март в России зарегистрировали 314 404 новых бизнеса, подсчитал сервис Rusprofile на основе данных Федеральной налоговой службы (ФНС). Это на 11 049 больше, чем годом ранее. Из них на сегодняшний день работают 306 218.

Photo by Scott Graham on Unsplash

Подавляющая доля новых регистраций (88,2%) пришлась на индивидуальных предпринимателей. Год назад этот показатель был ниже — 83,5%. Рост показали 63 региона. В пятерку лидеров по темпам роста вошли Вологодская область (+27,4%), Кировская область (+25,63%), Республика Карелия (+25,61%), Кемеровская область (+24,53%) и Республика Бурятия (+24,05%).

Если смотреть на абсолютные цифры, то лидирует Москва — 33 745 новых компаний и ИП, несмотря на снижение на 7,8%. В топ-5 также вошли Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Свердловская область.

Худшие результаты зафиксированы в Запорожской области (-42,67%), Херсонской области (-38,95%), Ненецком автономном округе (-38,89%), ЛНР (-27,59%) и Калмыкии (-23,69%).

За внешним благополучием — кризис

В то же время, недавний опрос делового объединения «Опора России», в котором участвовали 3500 бизнесменов из 86 регионов, показал, что 94,7% респондентов оценивают свое положение как ухудшившееся по сравнению с прошлым годом.

При этом более трех четвертей (76,5%) говорят о серьезных осложнениях. В начале 2026 года 68,7% опрошенных зафиксировали падение выручки, а по итогам 2025 года почти 45% предпринимателей не получили прибыли или понесли убытки — только у 55% бизнесменов результаты оказались положительными.

Президент «Опоры России» Александр Калинин связывает ситуацию с ростом фискальной нагрузки (повышение НДС для УСН и отмена льгот по страховым взносам), высокой ключевой ставкой и увеличением неплатежей контрагентов на фоне снижения спроса.



Почти 5,5% опрошенных «Опорой России» представителей МСП уже сообщили о фактическом прекращении работы. Только 23,7% респондентов на 100% уверены, что продолжат вести дело, а 18,2% предпринимателей оценивают свои шансы на уровне 30% и ниже.



Заместитель председателя Общественного совета при ФНС Сергей Борисов прогнозирует, что в ближайшее время могут закрыться около 30% малых и средних предприятий. Показательно, что в прошлом году весь сектор МСП перечислил в бюджет 13,2 трлн руб. — это заметно больше, чем поступления от нефтяной отрасли (8,5 трлн руб.).

Читайте также ФНС предупредила о рисках для малого бизнеса из-за новой системы учета импорта

Самые пострадавшие отрасли

Сильнее всего в первом квартале 2026 года просели три отрасли. Лидирует бьюти-индустрия: 80,2% респондентов сообщили о падении спроса. Ненамного отстают стоматология (79,5%) и техническое обслуживание автомобилей (75,9%).

Те же отрасли лидируют и по падению рентабельности: автосервис (87,2%), медицина и фармацевтика (84,2%), гостиницы (82,8%). Неудивительно, что именно здесь выросла доля теневого сектора — 69,5% в авторемонте, 65,9% в сфере красоты и 58,6% в отелях.

Бухгалтерские услуги, напротив, оказались в плюсе. Из-за масштабной налоговой реформы спрос на таких специалистов вырос в разы, а снижение рентабельности зафиксировали лишь 51% компаний — заметно меньше, чем в других сегментах.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.