Нехватку знаний и опыта назвали причиной закрытия бизнеса 41% молодых предпринимателей, участвовавших в исследовании Корпорации МСП, МСП Банка, Агентства стратегических инициатив и Frank RG. Еще 28% связали закрытие своего дела с нехваткой личной устойчивости, терпения и готовности работать на длинной дистанции.

Опрос показал, что для многих начинающих предпринимателей запуск своего дела оказался сложнее, чем они ожидали. С разрывом между ожиданиями и реальностью столкнулись почти 60% респондентов, закрывших бизнес. Каждый шестой признался, что недооценил объем времени и усилий, необходимых для развития компании. Еще 9% сообщили о трудностях с выходом на планируемую прибыль и масштабированием, а по 7% оказались не готовы к операционной рутине и сложностям налогового учета.

В исследовании приняли участие 60 предпринимателей в возрасте от 18 до 35 лет. Из них 72%, или 43 человека, закрыли бизнес и после этого не запускали новый проект. Средний срок существования закрытых компаний составил 2,4 года. При этом 82% респондентов имеют высшее образование.

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Сложности у многих начинались уже на этапе запуска. Проблемы с документооборотом и взаимодействием с налоговыми органами отметили по 20% участников исследования. Еще около 15% предпринимателей признались, что допускали ошибки в работе с клиентами.

Более половины опрошенных — 53% — открывали бизнес не столько ради дохода, сколько ради независимости, свободного графика и возможности заниматься собственным проектом. Авторы исследования считают, что для молодых предпринимателей все большее значение приобретают самореализация и смысл работы.

Среди других причин закрытия бизнеса предприниматели называли отсутствие бизнес-плана — 11%, нехватку государственной поддержки — 7%, высокую нагрузку, сложности с делегированием задач и финансовые проблемы. При этом 85% респондентов, уже закрывших бизнес, заявили, что в будущем допускают запуск нового дела.

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