Бизнес в России в 2026 году в основном сосредоточился на сокращении затрат и откладывает новые вложения. По данным опроса «Опоры России», 83,2% компаний не инвестировали в последние три месяца, а 80,4% не планируют вложений в ближайший год.

Падение спроса фиксируют 76,6% предпринимателей. Еще 53,6% говорят об усилении конкуренции на рынке. При этом 88% компаний отмечают рост издержек из-за инфляции — дорожают сырье, логистика и зарплаты.

Исследование провели в мае 2026 года. Среди участников опроса 63,3% составили ИП, 34,3% — компании и 2,5% — самозанятые. Основу выборки составили микропредприятия: 34,3% респондентов имеют оборот 20–60 млн руб., еще 26,2% — до 10 млн руб. Доля крупного бизнеса составила 0,4%.

По отраслям в выборке лидирует торговля — 38,6%. Далее идут услуги — 11,9%, бухгалтерские и сопутствующие сервисы — 10,3%, производство — 8,3%, общепит — 5,3% и строительство — 4,7%. На остальные сектора суммарно приходится менее 20% ответов.

Финансовое давление на бизнес тоже усиливается. 77% респондентов считают кредиты труднодоступными, но более 40% продолжают ими пользоваться. Ограниченный доступ к заемным деньгам напрямую влияет на инвестиционные решения и планы расширения.

На рынке труда 62,5% компаний столкнулись с дефицитом квалифицированных кадров. Из-за этого часть бизнеса рассматривает сокращение штата и оптимизацию процессов как один из основных способов адаптации.

Половина предпринимателей не видит источников роста выше 3% в ближайший год. Каждый пятый допускает прекращение деятельности. Остальные рассчитывают сохранить бизнес за счет внутренних резервов и снижения издержек.

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