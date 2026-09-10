Молодые специалисты по-своему оценивают привлекательность работодателей. Привычных условий труда им недостаточно, значение имеет то, как компания выглядит со стороны. По данным опроса «Авито Работы», хорошие отзывы о компании считают одним из главных признаков сильного HR-бренда 34% респондентов. В исследовании приняли участие свыше тысячи работающих россиян.

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Еще 33% считают важным признаком низкую текучесть кадров, а для 28% имеет значение активность работодателя в социальных сетях.

При этом между возрастными группами заметны различия. Присутствие компании в соцсетях считают важным 28% опрошенных в возрасте 18−24 лет против 17% среди специалистов 25−34 лет. С низкой текучестью ситуация обратная. Этот показатель важен для 33% молодых респондентов и 42% участников старшей возрастной группы.

Директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов связывает это с особенностями восприятия HR-бренда молодыми соискателями. Для зумеров особенно заметна публичная активность компании в интернете. По его словам, представление о работодателе формируется задолго до первого собеседования, поэтому сильный HR-бренд может помочь компании привлечь кандидатов и быстрее закрывать вакансии.

Помимо внешнего образа компании, молодые специалисты обращают внимание и на то, что происходит внутри нее. Почти каждый третий (29%) считает важным, как выстроено общение между руководством и сотрудниками. По 25% респондентов выделили атмосферу в офисе, сплоченность коллектива и корпоративную культуру. Социальная ответственность бизнеса важна для 23% опрошенных, а репутация компании и ее позиции в рейтингах — для 22%.

При этом молодые соискатели оценивают и вполне прагматичные условия трудоустройства. Для 42% одним из ключевых факторов остается доход — базовая зарплата вместе с премиями. Еще 33% обращают внимание на график и формат работы, включая возможность удаленной или гибридной занятости. Баланс между работой и личной жизнью важен для 22%, а возможности профессионального развития и обучения — для 19%.

В целом большинство молодых специалистов, работающих в штате, довольны своим нынешним местом работы — об этом заявили 63% респондентов. На оценку влияют не только зарплата и удобный график, но и отношения в коллективе, понятность рабочих процессов, качество внутренней коммуникации и уважение к личному времени сотрудников.

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