Исследование финансовой платформы Tide показало появление нового корпоративного тренда на активное продвижение сотрудниками собственных достижений. Эксперты подсчитали, что в среднем британский работник тратит 131 час в год на демонстрацию результатов своего труда. В этот показатель входят публикации в социальных сетях, сообщения в корпоративных мессенджерах вроде Slack или Teams, а также выступления на рабочих встречах.

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Молодые специалисты в возрасте от 25 до 34 лет особенно активно придерживаются стратегии саморекламы. Около 70% специалистов этой возрастной группы тратят на освещение своих успехов до пяти часов в неделю. Подобная активность регулярно привлекает внимание руководства и клиентов. Информационный шум вокруг побед конкретных людей приводит к росту их карьерных возможностей.

Исследователи подтверждают высокую эффективность подобного поведения. За последний год 77% наиболее активных работников получили новые карьерные перспективы.

В список результатов входят повышение заработной платы, повышение в должности и новые проекты. Пятнадцать процентов респондентов даже стали обладателями профессиональных наград благодаря регулярным рассказам о своих успехах.

Публичность достижений помогает специалистам находить новые места работы. Около 17% активных работников перешли в другие компании. Это произошло после того, как они привлекли внимание работодателей рассказами о своих результатах. Наниматели из других компаний регулярно отслеживают подобные публикации и делают выгодные предложения наиболее заметным специалистам на рынке.

Однако новая культура саморекламы провоцирует серьезные проблемы внутри коллективов и приводит к оттоку кадров. Более 27% сотрудников задумывались об увольнении из-за навязчивого поведения коллег.

10% участников исследования уже покинули свои рабочие места. При этом молодые специалисты чаще других рассказывают о своих успехах и одновременно с этим увольняются из-за раздражения от чужой активности.

Аналитики отмечают наименьшую терпимость к публичной корпоративной культуре в сферах информационных технологий, телекоммуникаций и финансов. Мужчины принимают решение об увольнении по этой причине чаще женщин.

Глава европейского подразделения Tide Джордж Шмидт указал на необходимость разделять реальные достижения и простые попытки привлечь внимание. По словам руководителя, сотрудникам все еще важно работать в компаниях с системой поощрения за реальный труд.

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