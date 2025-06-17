Рынок робототехники в Китае вырастет с $47 млрд в 2024 году до $108 млрд к 2028 году с ежегодным ростом на 23%, следует из отчета инвестбанка Morgan Stanley, передает The South China Morning Post (SCMP). В прошлом году Китай занимал 40% мирового рынка робототехники.

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«Китай — это не только крупнейший рынок, но и, возможно, мировой центр инноваций, способствующий повышению экономической эффективности и развитию робототехники нового поколения», — отметили аналитики.

Рост поддерживается государственной программой «Сделано в Китае — 2025», запущенной в 2015 году для лидерства в высокотехнологичных отраслях, пишет SCMP.

По данным Национального бюро статистики Китая, в мае 2025 года производство промышленных роботов выросло на 35,5% по сравнению с прошлым годом, достигнув 69,056 единиц, а сервисных роботов — на 13,8%, до 1,2 млн единиц.

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В конце марта власти Китая объявили о планах инвестировать более 1 трлн юаней ($137,8 млрд) в разработку роботов и передовых ИИ-систем. Национальная комиссия по развитию и реформам страны создала венчурный фонд, который будет привлекать средства от местных властей и частного сектора и вкладывать их в различные компании в течение 20 лет.