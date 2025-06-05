Московская биржа начнет торги расчетными фьючерсами на апельсиновый сок 10 июня, сообщает пресс-служба площадки. Новый инструмент будет отражать изменение цен на замороженный концентрированный напиток, отметили там.

Новый инструмент получит торговый код ORANGE (OJ). Котировки будут установлены в долларах США за 1 фунт, а расчеты — в рублях. Лот контракта — 100 фунтов (около 22 тыс. руб.). Контракты будут исполняться шесть раз в год: в январе, марте, мае, июле, сентябре и ноябре.

С даты старта торгов фьючерсами инвесторам станут доступны контракты с исполнением в июле и сентябре 2025 года.

Фьючерсы не предусматривают физическую поставку актива, но позволяют трейдерам использовать ценовые колебания в своих стратегиях, а российским производителям и промышленным потребителям — хеджировать риски.

Читайте также Новое золото цвета нефти: Мосбиржа начнет торговать фьючерсами на кофе

В пресс-службе площадки добавили, что на бирже уже торгуются фьючерсы на кофе, какао, пшеницу и сахар. Новый инструмент дополнит портфель аграрных инструментов.