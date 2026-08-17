Московская биржа готовит запуск вечных фьючерсов сразу примерно на два десятка иностранных компаний. В число базовых активов войдут наиболее востребованные у инвесторов бумаги, в частности Amazon, AMT, Tesla и Netflix. Котировки контрактов будут привязаны к иностранной валюте, но все расчеты пройдут в рублях. Такой формат позволит работать с динамикой зарубежных акций без покупки самих бумаг и открытия счета за пределами России.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Одновременно площадка увеличит продолжительность основной торговой сессии. С 14 сентября 2026 года торги на фондовом, срочном, валютном рынках и рынке драгоценных металлов будут начинаться в 9:00 вместо 10:00. Основная сессия будет длиться 10 часов, а расчет и публикация ключевых индексов Мосбиржи также начнутся с 9:00. По словам председателя правления биржи Виктора Жидкова, дополнительный час должен дать инвесторам больше возможностей для разных торговых стратегий и увеличить ликвидность. В том числе это актуально для институциональных участников и клиентов Сибири и Дальнего Востока.

Новые фьючерсы станут очередным расширением линейки инструментов, связанных с мировыми рынками. Сейчас на срочном рынке Мосбиржи торгуется около 34 контрактов на глобальные и страновые индексы. 4 августа площадка запустила вечные фьючерсы на S&P 500 и NASDAQ 100. В августе средний дневной оборот инструментов, связанных с зарубежными рынками, составляет около 14 млрд рублей, а с начала года ими воспользовались примерно 72 тыс. клиентов. В июле общий оборот срочного рынка достиг 17,5 трлн руб., или 759,7 млрд руб. в среднем за торговый день.

Интерес к новому формату, по оценке экспертов, в первую очередь проявят активные трейдеры. Вечный фьючерс не имеет даты экспирации, поэтому инвестору не приходится закрывать позицию из-за окончания срока действия контракта. Однако за такую конструкцию приходится платить фандингом — регулярными расчетами между участниками с противоположными позициями. Кроме того, фьючерс предполагает использование плеча, поэтому потенциальная доходность сопровождается повышенным риском убытков. Особенно востребованным инструмент может оказаться во время публикации отчетности компаний и резких движений американского технологического рынка.

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При этом эксперты считают, что новые контракты скорее расширят выбор инструментов, чем перетянут деньги из российских акций. В частности, они дают возможность получить результат от изменения стоимости иностранных бумаг и одновременно учитывать валютную составляющую.

Для консервативных инвесторов такой инструмент остается спорным: он плохо подходит для сохранения капитала. Более умеренным стратегиям эксперты рекомендуют отводить небольшую долю портфеля, а увеличение позиции связывать с готовностью принять повышенный риск. Среди дополнительных угроз — низкая ликвидность, возможное расхождение цены фьючерса с зарубежной котировкой базового актива, зависимость от работы площадки и маркетмейкера, а также возможные изменения регулирования иностранных инструментов.

Расширение торгового времени и запуск новых фьючерсов вписываются в общую стратегию Мосбиржи по увеличению доступности рынка. Площадка уже позволяет торговать 17 часов в сутки и 103 часа в неделю, а теперь добавляет еще один час к основной сессии. На этом фоне у российских инвесторов появляется больше возможностей работать с глобальными активами внутри отечественной инфраструктуры, не переходя напрямую к зарубежным брокерам и счетам.

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