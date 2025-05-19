Сделки со 100 корпоративными облигациями 37 российских эмитентов станут доступны с 20 мая на вечерней сессии фондового рынка, сообщает пресс-служба Мосбиржи. Ликвидность по новым инструментам обеспечат маркетмейкеры — ведущие брокерские компании. В дальнейшем список облигаций планируется расширить новыми выпусками.

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Общее число инструментов на вечерних торгах с 20 мая достигнет 418, включая акции, облигации федерального займа, корпоративные и замещающие облигации, а также паи фондов.

Частные инвесторы демонстрируют высокий интерес к облигациям, отметили в организации. Так, в апреле 2025 года объем их сделок вырос на 56% год к году, составив 234,5 млрд руб. Доля физлиц в общем объеме торгов облигациями достигла 31,5%, а во вторичных торгах корпоративными облигациями — 43%.

Вечерняя сессия, на которую пришлось 3% торгов облигациями в прошлом месяце, привлекла физлиц, составивших 63% участников вторичных торгов в это время.

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С 20 мая Московская биржа также начнет на срочном рынке торги расчетными фьючерсами на кофе сорта арабика. Торговый код будет очевидным — COFFEE (КС), а котировка будет считаться в долларах США за 1 фунт.