Мосбиржа сообщила о приостановке торгов на срочном рынке с 16:18 по московскому времени. Причины не уточняются. О возобновлении торгов площадка сообщит дополнительно.

«Торги на срочном рынке приостановлены с 16:18, — говорится в сообщении на официальном сайте Мосбиржи. — О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно».

Ранее в этом месяце торговая площадка отложила старт торгов на фондовом рынке. Это произошло 7 ноября. Тогда причиной стала ошибка в работе торгово-клиринговой системы.

В августе Мосбиржа также останавливала торги. Площадка объяснила это программной ошибкой, которая заключалась в неверной работе с памятью на отдельных серверах доступа. Из-за этого большинство серверов оказались недоступны.