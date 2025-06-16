Московская биржа совместно с РБК и X5 Group ввела в обращение первые российские индексы виноградного вина. Новые индикаторы отражают динамику розничных цен и дают объективный взгляд на отрасль.
Группа состоит из трех отдельных индексов. Индекс RBCRED анализирует цены на красные вина (тихие и крепленые), RBCWHITE — на белые вина (тихие и крепленые), а RBCSPARK — на все разновидности игристых вин (красные, белые и розовые). Все три индикатора показывают изменение стоимости стандартной бутылки 0,75 л в рублевом выражении.
Каждая категория разделена на четыре ценовых сегмента: от бюджетного до премиального. Методология расчета предполагает усреднение цен внутри сегментов с последующим определением средневзвешенного значения.
На момент запуска значения индексов составили:
Увеличение показателей, особенно выраженное для белых вин, показывает изменение предпочтений потребителя.
По мнению представителей Мосбиржи, индексы помогут виноделам оптимизировать производственные процессы, а поставщикам — определять оптимальные сроки реализации продукции. В перспективе индикаторы могут стать основой для производных финансовых инструментов.
Эксперты РБК отмечают, что индексы создают прозрачный ориентир для всех участников рынка — от производителей до конечных потребителей.