Московская биржа совместно с РБК и X5 Group ввела в обращение первые российские индексы виноградного вина. Новые индикаторы отражают динамику розничных цен и дают объективный взгляд на отрасль.

Фото: Freepik

Группа состоит из трех отдельных индексов. Индекс RBCRED анализирует цены на красные вина (тихие и крепленые), RBCWHITE — на белые вина (тихие и крепленые), а RBCSPARK — на все разновидности игристых вин (красные, белые и розовые). Все три индикатора показывают изменение стоимости стандартной бутылки 0,75 л в рублевом выражении.

Каждая категория разделена на четыре ценовых сегмента: от бюджетного до премиального. Методология расчета предполагает усреднение цен внутри сегментов с последующим определением средневзвешенного значения.

На момент запуска значения индексов составили:

652,52 руб. (+3,7%) для красных вин;

609,93 руб. (+8,8%) для белых вин;

598,98 руб. (+8,2%) для игристых вин.

Увеличение показателей, особенно выраженное для белых вин, показывает изменение предпочтений потребителя.

Прочитайте также Россияне выбирают доступные вина, но рынок постепенно меняется

По мнению представителей Мосбиржи, индексы помогут виноделам оптимизировать производственные процессы, а поставщикам — определять оптимальные сроки реализации продукции. В перспективе индикаторы могут стать основой для производных финансовых инструментов.

Эксперты РБК отмечают, что индексы создают прозрачный ориентир для всех участников рынка — от производителей до конечных потребителей.

