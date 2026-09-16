Мосбиржа 22 сентября запустит пять вечных фьючерсов на индексы криптовалют — биткоина, эфира, соланы, рипла и трона. Это будут расчетные однодневные контракты с автоматическим продлением, доступные на срочном рынке.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Торговать новыми контрактами смогут только квалифицированные инвесторы. Покупать или получать саму криптовалюту им не придется: фьючерсы будут расчетными, а финансовый результат будет зависеть от изменения соответствующего индекса. Все денежные расчеты при этом пройдут в рублях.

Каждый из пяти контрактов получит собственный код: BTCUSDF для индекса биткоина, ETHUSDF — эфира, SOLUSDF — соланы, XRPUSDF — рипла и TRXUSDF — трона. Базовыми активами для них станут индексы Московской биржи MOEXBTC, MOEXETH, MOEXSOL, MOEXXRP и MOEXTRX соответственно.

Котировки контрактов будут выражены в долларах США и соответствовать значению базового индекса, однако сами расчеты пройдут в рублях. Для расчета фандинга — периодического платежа, который помогает удерживать цену вечного фьючерса рядом с базовым активом, — биржа установила коэффициенты K1 на уровне 0% и K2 на уровне 0,35%.

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Новые контракты продолжат развитие направления криптовалютных деривативов, которое Мосбиржа начала летом 2025 года. По словам управляющего директора рынка деривативов площадки Марии Патрикеевой, с момента запуска первых таких фьючерсов сделки с ними совершили более 72 тыс. квалифицированных инвесторов.

Общий объем операций с такими фьючерсами с момента их запуска превысил 600 млрд руб. В Мосбирже считают эти показатели подтверждением высокого спроса на производные инструменты, связанные с криптоактивами.

В отличие от обычных срочных фьючерсов, у новых контрактов не будет фиксированной даты окончания обращения. Формально каждый из них рассчитан на один день, но позиция автоматически переносится на следующий торговый день и может сохраняться, пока инвестор сам ее не закроет. За перенос позиции между покупателем и продавцом начисляется фандинг.

Пять криптовалютных контрактов дополнят действующую линейку вечных фьючерсов Московской биржи. Сейчас в нее входит 31 инструмент на валютные пары, индексы Мосбиржи и Индекс государственных облигаций, драгоценные металлы, а также российские и иностранные ценные бумаги. После запуска новых фьючерсов число таких контрактов вырастет до 36.

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