Мосгорсуд отменил решение Чертановского районного суда, который ранее признал запрещенной к распространению в России информацию с сайтов «ЯПлакалъ», Anekdotovstreet и Anekdoto.net. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Апелляцию на решение суда первой инстанции подали Роскомнадзор и первый заместитель прокурора Москвы. В итоге судебная коллегия по административным делам отменила прежний вердикт и отказала прокуратуре в удовлетворении иска.

Речь шла о публикациях с шутками и юмористическим контентом, которые, по мнению межрайонного прокурора Олега Алыпова, содержали оскорбительные высказывания по национальному и расовому признаку. В результате в конце апреля Чертановский суд признал такую информацию запрещенной на территории России.

Позже в Роскомнадзоре уточнили, что сайт «ЯПлакалъ» не был внесен в реестр запрещенных ресурсов, поскольку в судебном решении не были указаны конкретные материалы, которые необходимо ограничить.

Затем стало известно, что Верховный суд изучил материалы дела и не обнаружил экспертиз, на основании которых суд первой инстанции признал публикации запрещенными. В решении Чертановского суда упоминались только результаты мониторинга, проведенного межрайонной прокуратурой.

В материалах дела также отмечалось, что доступ к сайтам был свободным и не требовал регистрации, а сами ресурсы ориентированы на русскоязычную аудиторию. Кроме того, суд первой инстанции обращал внимание, что домены зарегистрированы через иностранные компании из Канады, США и Украины.

