Основатель Telegram Павел Дуров рассказал в своем канале, что вернулся к созданию музыки спустя десятилетия и представил дебютный трек «Свой живой интернет».

Patrick Ilao, Unsplash

В композиции Дуров затрагивает тему цифровых ограничений: в тексте есть отсылки к VPN и запретам в России, а основной мотив — взаимная поддержка пользователей. По сюжету трека пользователи помогают друг другу обходить барьеры и в итоге находят «свой живой интернет» — пространство свободного общения.

По его словам, еще в 90-е он увлекался созданием треков с помощью программ вроде FruityLoops. Теперь он решил вернуться к этому хобби, используя современные инструменты.

Дуров сообщил, что будет публиковать композиции под псевдонимом «Дурикович». Судя по формулировке, это личный проект, не связанный с его основными бизнесами.

В России ранее фиксировались сбои в работе Telegram, а также сообщалось о замедлении его работы. Ограничительные меры и технические перебои связывали с действиями Роскомнадзора, который в разные периоды вводил требования к сервису в рамках регулирования интернет-трафика.



Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.