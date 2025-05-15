Солнце, которое является источником жизни и энергии, временами демонстрирует свой бурный нрав. Недавно оно напомнило о своей мощи, обрушив на Землю сильнейшую солнечную вспышку с начала 2025 года. Что же произошло на звезде и каковы последствия для землян?

Солнечная активность циклична, и сейчас мы приближаемся к пику очередного цикла. 2024 год уже был отмечен многочисленными солнечными бурями, но наше светило, похоже, не собирается успокаиваться. Новый мощный выброс энергии произошел из активной области солнечных пятен под номером 4087, которая стала источником целой серии вспышек.

Последняя и самая сильная из них, зарегистрированная 14 мая, была классифицирована как вспышка класса X2.7. Чтобы понять масштаб, стоит пояснить систему классификации. Солнечные вспышки делятся на классы B, C, M и X, где X — самый мощный. Цифра после буквы указывает на силу внутри класса.

Подобно шкале Рихтера для землетрясений, каждая следующая буква означает десятикратное увеличение энергии. Таким образом, вспышка класса X в 10 раз мощнее класса M и в 100 раз – класса C. Хотя X – последняя буква, вспышки могут превышать мощность X9.

Последствия вспышки

Эта вспышка X2.7 стала кульминацией активности региона 4087. Днем ранее, 13 мая, эта же область породила вспышку класса X1.2. Она вызвала кратковременное отключение коротковолновой радиосвязи над Северной и Южной Америкой. Та вспышка сопровождалась корональным выбросом массы (КВМ) — гигантским извержением плазмы и магнитного поля из солнечной короны. Также она ускорила поток протонов, которые обрушились на атмосферу Земли, вызвав радиационную бурю класса S1. На этом уровне угрозы для биологической жизни нет, но радиосвязь может быть нарушена.

По прогнозам NASA, основной удар КВМ от вспышки X1.2 должен был прийтись на Меркурий и лишь задеть Венеру, миновав Землю. Однако вскоре после этого произошла вспышка M-класса, и часть ее выброса, по оценкам, все же могла столкнуться с нашей планетой, потенциально вызвав полярные сияния. Но вернемся к главному событию — вспышке X2.7, произошедшей 14 мая в 11:25 по Москве (UTC+3).

По данным Центра прогнозирования космической погоды NOAA, КВМ, связанный с этой мощнейшей вспышкой, скорее всего, не столкнется с Землей. Тем не менее, сам факт вспышки такой силы — явление нечастое. Ее непосредственное воздействие ощутили пользователи высокочастотной (ВЧ) радиосвязи. На освещенной Солнцем стороне Земли наблюдалось временное ухудшение или полная потеря сигнала, в первую очередь в диапазоне от 3 до 30 МГц.

Почему вспышки влияют на радиоприборы?

В отличие от КВМ, частицам которых требуется от нескольких часов до нескольких дней, чтобы достичь Земли, излучение от вспышки распространяется со скоростью света. Поэтому вспышка наблюдается практически одновременно с ее воздействием. Повышенный уровень рентгеновского и жесткого ультрафиолетового излучения вызывает ионизацию в нижних слоях ионосферы Земли (D-слое) на дневной стороне.

В обычных условиях высокочастотные радиоволны могут распространяться на большие расстояния благодаря отражению от верхних слоев ионосферы. Однако во время сильной солнечной вспышки ионизация происходит в более низких и плотных слоях (D-слое). Радиоволны, взаимодействуя с электронами в этих слоях, теряют энергию из-за более частых столкновений. Это приводит к ослаблению или полному поглощению ВЧ радиосигналов, что и называется «радиомолчанием» или блэкаутом.

Астрономы предупреждают, что активная область AR4087 может произвести новые солнечные вспышки и КВМ в ближайшие дни. Существует вероятность, что Земля окажется на линии огня, когда эта область повернется в нашу сторону в результате вращения Солнца. Специалисты продолжают внимательно следить за поведением нашего светила, чтобы своевременно предупреждать о возможных угрозах из космоса.