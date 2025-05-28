Пищевая промышленность Москвы в первом квартале 2025 года достигла оборота в 221 млрд руб., что на 10% превышает показатели аналогичного периода прошлого года, сообщил департамент экономической политики столицы. Такой значительный рост стал возможен благодаря масштабной модернизации производственных мощностей и внедрению передовых технологий на предприятиях отрасли.

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Мясоперерабатывающие предприятия сохраняют лидирующие позиции, обеспечивая 21% общего оборота отрасли, что составляет 46 млрд руб. Производители хлебобулочных и кондитерских изделий вносят существенный вклад в общие показатели, генерируя 32,7 млрд руб., что соответствует 15% от общего объема. Молочная промышленность также показывает стабильные результаты с оборотом 26,9 млрд руб., занимая более 12% в структуре отрасли.

Особенно впечатляющие результаты демонстрируют производители масложировой продукции, чей оборот увеличился практически в девять раз и достиг 649 млн руб. Мукомольные предприятия показали рост на 39%, доведя свои показатели до 5,3 млрд руб. Производители консервированных фруктов и овощей также отмечают значительное увеличение объемов — на 35% до 7,4 млрд руб.

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По словам заммэра Марии Багреевой, город активно поддерживает развитие пищевой промышленности через программы субсидирования. В 2024 году на эти цели было выделено более 2 млрд руб.

В результате эта отрасль промышленности Москвы продолжает укреплять свои позиции, обеспечивая 12,9% оборота обрабатывающих производств столицы (без учета нефтегазового сектора) и более 6% общероссийского объема пищевой продукции.

Росту отрасли способствует увеличение спроса на качественные пищевые продукты, развитие экспортного потенциала и постоянное внедрение инновационных технологий производства.