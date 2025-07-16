По данным аналитиков Hotel Advisors, в первом полугодии этого года средняя загрузка московских гостиниц снизилась до 70%, что на 3,2% ниже показателей аналогичного периода 2024 года. Это снижение происходит на фоне стабильного турпотока, но заметного увеличения цен на проживание.

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Олег Германенко, руководитель направления стратегического консалтинга Nikoliers, пояснил, что средняя стоимость номера в московских отелях вырослатза год на 12,4%, достигнув 10,4 тыс. руб. за сутки. Он также отметил, что рост цен стал ключевым фактором изменения поведения гостей, многие из которых начали искать альтернативные варианты размещения.

Наиболее значительно — на 7%— снизилась загрузка трехзвездочных отелей. Руководитель департамента гостиничного бизнеса и туризма консалтинговой компании CMWP Марина Смирнова указала, что в сегменте 4–5 звезд падение оказалось менее выраженным (2%), что свидетельствует о большей устойчивости премиального сегмента.

Александр Биба, президент Cosmos Hotel Group, связал рост среднего чека с изменением структуры спроса, отметив, что гости все чаще выбирают более дорогие номера и дополнительные услуги, что отражается на общей динамике цен.

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Алексей Ефимов, гендиректор IBC Real Estate, добавил, что рост стоимости услуг обусловлен увеличением расходов на рабочую силу и эксплуатацию.

По словам замдиректора отдела стратегического консалтинга CORE.XP Никиты Курносова, произошел переток части туристов в сегмент краткосрочной аренды. Он подчеркнул, что предложение квартир для посуточной аренды выросло на 28% в годовом выражении.

По данным «ЦИАН.Аналитики», особенно заметным этот тренд стал в пиковые периоды — например, во время майских праздников спрос на апартаменты увеличился на 14%.

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Директор департамента консалтинга и аналитики консалтинговой компании NF Group Ольга Широкова обратила внимание на замедление темпов ввода новых гостиничных номеров — всего 2% роста за полугодие. Она пояснила, что дефицит доступных вариантов в периоды высокого спроса вынуждает туристов искать альтернативы.

Серьезное влияние оказало и сокращение въездного туризма. По данным Росстата, количество иностранных гостей в Москве уменьшилось на 20%. Ефимов отметил, что сокращается разница в стоимости между внутренним и выездным туризмом, что делает зарубежные поездки более привлекательными для россиян.

Эксперты прогнозируют сохранение текущих тенденций. Германенко считает, что если динамика цен продолжится, можно ожидать дальнейшего перетока спроса в сторону альтернативных вариантов размещения.