Средний чек с января по сентябрь в Москве и Московской области в сетевых фастфудах («Додо», «Вкусно и точка», «Бургер Кинг», «Ростикс» и др.) составил 583 руб., подсчитали в аналитической компании компании NTech. Тогда как в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — 666 руб. То есть москвичи в среднестатистическом походе по бургерам «платят меньше», чем петербуржцы. Подробности — в распоряжении «Инка».

Более того, по регионам ситуация выглядит даже более амбициозно:

В Краснодарском крае средний чек — 733 руб., рост +9% год к году.

В Нижегородской области — 634 руб., рост +16%.

В Новосибирской области — 713 руб., рост +9%.

То есть Москва отстает не только от Питера, но и от развитых региональных рынков.

Такие результаты аналитики получили, изучив почти 7 млн 208 тыс. чеков за этот год, выданных за покупки фастфуда в Москве и Московской области. В Петербурге и области число проанализированных чеков составило 712 тыс. В Краснодарском крае количество изученных чеков за бургеры, картошку и пиццу превысило 277 тыс. В Нижегородской и Новосибирской областях специалисты проверили 91 тыс. и 170 тыс. чеков соответственно.

Региональные сети фастфуда активно наращивают обороты, особенно там, где конкуренция и локальный спрос выше.

Как следует из прошлых отчетов, по итогам 2024 года средний чек в российских сетях фастфуда впервые превысил 600 руб., увеличившись на ~10% по сравнению с 2023 годом. В Москве тогда рост был чуть выше — с ~584 руб. до ~649 руб. (+11%). А по данным банка «Русский Стандарт», в I квартале 2025 года средний чек в ресторанах быстрого питания вырос на 23%, до 540 руб. (против 438 руб. в том же периоде прошлого года).

Рост среднего чека обусловлен не только повышением цен, но и ростом количества покупок: аналитики отмечают, что россияне стали чаще обращаться к фастфуду. Кроме того, повышение затрат на логистику, сырье, упаковку и локальные особенности рынка усиливают расхождение между регионами.

В российских субъектах, особенно в Краснодаре и Новосибирске, заметен лучший «договор» между ценой и платежеспособностью. Увеличение доходов в регионах, рост проникновения фастфуда и слабое давление конкуренции из крупных сетей создают благодатную почву для высокого среднего чека.

Для самих сетей фастфуда эти цифры — сигнал о смене баланса. В Москве и области удержание цены становится инструментом конкуренции: потребитель здесь чувствителен к лишним 20–30 руб., и игроки скорее расширяют ассортимент внизу, чем повышают средний чек.

А вот в регионах бизнес действует наоборот — экспериментирует с премиальными позициями, локальными продуктами и «гранд-сетами». Рост доходов и спроса в крупных региональных центрах позволяет поднимать чек без потери трафика. Чем дальше от столицы, тем заметнее потенциал роста маржинальности и доли локальных поставщиков.