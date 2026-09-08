Системный оператор ЕЭС предложил подключать новые дата-центры в Москве и Подмосковье по IV категории надежности — самой низкой из действующих. Такая схема позволит запустить ЦОД, не дожидаясь строительства новых электростанций и сетей, но внешнее питание смогут отключать без ограничений по частоте и продолжительности. Рекомендацию на форуме iKS-Consulting озвучил директор по развитию ЕЭС Денис Пилениекс.

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Правительство ввело IV категорию надежности в феврале этого года для крупных потребителей с максимальной мощностью более 5 МВт. Подключение по ней возможно по инициативе самого заявителя и при соблюдении установленных условий. Количество и продолжительность отключений от внешней сети не ограничиваются, а срок восстановления электроснабжения не устанавливается. Поэтому ответственность за бесперебойную работу фактически переходит от энергосистемы к владельцу ЦОДа, которому потребуется собственный резерв.

Операторы крупных дата-центров не считают IV категорию полноценной заменой привычной схеме. Гендиректор «Яндекс ДЦ» Николай Иванов заявил, что таким объектам необходима как минимум II категория: она предусматривает два независимых источника питания, а перерыв в электроснабжении ограничивает двумя часами. Технический директор IXcellerate Сергей Вышемирский рассказал, что два года назад компания согласовала подключение нового ЦОДа по II категории, однако теперь ей предлагают перейти на IV.

Главным риском IV категории аналитик iKS-Consulting Анна Либина назвала возможность полностью и внезапно отключить ЦОД от сети, чтобы снизить пиковую нагрузку. Замминистра цифрового развития Евгений Филатов заявил, что после выхода дата-центра на проектную мощность такая схема станет неприемлемой. Руководитель управления ЦОД Т-банка Георгий Гургенидзе отдельно подчеркнул: правила не определяют, когда после такого отключения должно быть восстановлено внешнее питание.

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На практике новый механизм пока почти не заработал. По словам Пилениекса, за первое полугодие СО ЕЭС не получил ни одного договора о техприсоединении по IV категории. Представитель «Россетей» Александр Корнеев уточнил, что первый такой договор уже подписан, но еще не поступил системному оператору. Всего известно о четырех крупных заявителях, однако ни один объект по новой схеме пока не подключили, сообщил первый зампред комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев.

Ускоренное подключение может обернуться для операторов новыми расходами: чем меньше гарантий дает внешняя сеть, тем большую часть нагрузки придется брать на себя самому дата-центру. Если объект изначально проектировали под II категорию, переход на IV заставит пересмотреть всю систему энергоснабжения, включая резервную генерацию, автоматику и топливное хозяйство. Собственная электростанция мощностью в десятки мегаватт может обойтись в несколько миллиардов рублей.

Для энергетиков IV категория стала способом не останавливать строительство ЦОДов там, где электросетям не хватает свободной мощности: объект можно подключить быстрее, а ограничения внешней сети компенсировать локальной генерацией. Замгендиректора «Мособлгаза» Валентин Лапин заявил, что в Московской области есть резервы для создания газовых энергоустановок рядом с дата-центрами. Селезнев при этом подчеркнул, что переход с II на IV категорию должен оставаться добровольным — особенно для операторов, которые уже согласовали прежние условия подключения и вложились в проекты.

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