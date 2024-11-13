Владельцам летних веранд разрешили установленные конструкции использовать после окончания сезона, круглогодично. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин, сообщает MOS.RU. Это решение поможет снизить финансовую нагрузку на бизнес и привлечь больше посетителей.

Мэр Москвы разрешил оставлять сезонные веранды на зиму.

Это снизит затраты владельцев кафе и ресторанов, поскольку избавит их от демонтажа и установки заново весной.

Обязательным условием является обеспечение безопасности конструкций. Владельцы ресторанного бизнеса должны будут очищать их от снега и наледи, а также убирать прилегающую территорию в радиусе пяти метров. Кроме того, веранды не должны препятствовать работе уборочной техники.

Отмечается, что при несоблюдении требований Межведомственная комиссия по вопросам потребительского рынка при Правительстве Москвы вправе принять решение о демонтаже конструкций.

Впервые такую меру поддержки, но без права эксплуатации сооружений, реализовали в зимний период 2022–2023 года. Тогда этой возможностью воспользовались владельцы 276 сезонных веранд, а в зимнем сезоне 2023–2024 года — уже 310. Этой зимой веранды впервые смогут продолжить работу в зимние месяцы.

Это повысит популярность московских кафе и ресторанов. Владельцам остается создать комфортные условия для посетителей и предложить соответствующее меню. Практика зимней эксплуатации сезонных веранд распространена во многих городах мира, в том числе в северных широтах.

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