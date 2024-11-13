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Московским ресторанам разрешили не убирать на зиму веранды

Владельцам летних веранд разрешили установленные конструкции использовать после окончания сезона, круглогодично. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин, сообщает MOS.RU. Это решение поможет снизить финансовую нагрузку на бизнес и привлечь больше посетителей.

Мэр Москвы разрешил оставлять сезонные веранды на зиму.

Это снизит затраты владельцев кафе и ресторанов, поскольку избавит их от демонтажа и установки заново весной.

Обязательным условием является обеспечение безопасности конструкций. Владельцы ресторанного бизнеса должны будут очищать их от снега и наледи, а также убирать прилегающую территорию в радиусе пяти метров. Кроме того, веранды не должны препятствовать работе уборочной техники.

Отмечается, что при несоблюдении требований Межведомственная комиссия по вопросам потребительского рынка при Правительстве Москвы вправе принять решение о демонтаже конструкций.

Впервые такую меру поддержки, но без права эксплуатации сооружений, реализовали в зимний период 2022–2023 года. Тогда этой возможностью воспользовались владельцы 276 сезонных веранд, а в зимнем сезоне 2023–2024 года — уже 310. Этой зимой веранды впервые смогут продолжить работу в зимние месяцы.

Это повысит популярность московских кафе и ресторанов. Владельцам остается создать комфортные условия для посетителей и предложить соответствующее меню. Практика зимней эксплуатации сезонных веранд распространена во многих городах мира, в том числе в северных широтах.

Ранее сообщалось, что 19% россиян еще не определились с планами на Новый год. 40% жителей страны планируют провести новогодние праздники, путешествуя по России. Почти треть (28%) будут отдыхать дома или на даче, а 6% собираются отправиться на каникулы в другие страны.

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