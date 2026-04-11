Москва в первом квартале 2026 года стала лидером среди городов-миллионников по темпам роста цен на первичное жилье. Новостройки в столице за три месяца подорожали на 3,2%, а средняя стоимость квадратного метра достигла 664,3 тыс. рублей, сообщает РБК со ссылкой на данные «НДВ Супермаркет Недвижимости».

Эксперты связывают динамику с изменением структуры предложения и ростом доли проектов в высоком ценовом сегменте.

В компании поясняют, что рост средней стоимости во многом связан с увеличением числа новостроек классов «элит» и «де-люкс». По данным аналитиков «Метриум», в первом квартале 2026 года половина новых проектов в Москве пришлась на эти сегменты — это максимум за последние шесть лет.

На втором месте по темпам роста оказалась Казань, где цены выросли на 2,8% — до 280,3 тыс. рублей за кв. м. Третью позицию занял Нижний Новгород с ростом на 2,2% — до 220,4 тыс. рублей.

Далее в рейтинге расположились Екатеринбург и Санкт-Петербург с ростом на 2,1%, а также Уфа, где стоимость квадратного метра выросла на 1,9%. Снижение цен за квартал зафиксировано лишь в двух мегаполисах — Воронеже и Краснодаре.

В феврале 2026 года в России было продано лишь 51% квартир из числа выведенных на рынок. Для сравнения: пять лет назад этот показатель составлял 70%. Общий уровень распроданности новостроек снизился до 32% против 47% в начале 2021 года. В результате на рынке накопилось около 1,6 млн непроданных квартир.

