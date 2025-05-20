Согласно исследованию Института экономики города (ИЭГ), стабилизация цен на новостройки на фоне роста доходов привела к улучшению показателей доступности жилья. Данные аналитического центра «Дом.РФ» показывают, что в апреле 2025 года цены на первичное жилье выросли на 9% в годовом выражении при инфляции 10,23%. При этом реальные располагаемые доходы россиян в I квартале 2025 года увеличились на 8,4%.

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В 2024 году доступность жилья выросла на 6,7%: теперь семье из трех человек со среднедушевым доходом теоретически требуется три года и три месяца, чтобы накопить на квартиру площадью 54 кв. м, если откладывать все заработанные средства. Доля семей, способных купить жилье с использованием собственных или заемных средств (включая льготную ипотеку), достигла рекордных за 20 лет 58,7%.

Вице-президент ИЭГ Татьяна Полиди сообщила, что жилье стало доступнее в семи крупнейших агломерациях: Краснодарской, Новосибирской, Воронежской, Владивостокской, Московской, Санкт-Петербургской и Казанской.

В то же время в Ростовской, Челябинской, Уфимской, Саратовской, Красноярской и Волгоградской агломерациях показатель немного снизился, а в Екатеринбургской, Пермской, Самарско-Тольяттинской и Нижегородской остался без изменений. Средняя стоимость 1 кв. м в новостройках Москвы в мае 2025 года составила 403,1 тыс. руб., по данным «ЦИАН. Аналитики».

Рост доходов населения в 2023-2024 годах (в среднем на 39%) компенсировал увеличение цен на жилье (18%). Однако после отмены массовой льготной ипотеки в июле 2024 года рост цен на новостройки остановился, а спрос сократился: в 2024 году было продано 26,7 млн кв. м жилья, что на 22% меньше, чем годом ранее.

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Хотя 70% ипотечных кредитов в 2024 году выдавались по льготным программам, доступность жилья с рыночной ипотекой продолжает снижаться. Доля семей, способных купить квартиру по рыночным ставкам, упала с 54% в 2020 году до 22% в 2024 году. Средневзвешенная ставка по ипотеке на первичном рынке в конце декабря 2024 года составила 29,39% против 16,26% годом ранее и 7,91% в 2020 году.

В то же время эксперты отмечают, что формальный рост доступности жилья не означает реального улучшения ситуации для большинства россиян.

По словам управляющего директора «Метриума» Руслана Сырцова, средний показатель доходов может расти за счет капитальных доходов узкой группы населения, что не делает жилье доступнее для большинства. Он также обращает внимание на неравномерность инфляции, которая для многих семей оказывается выше официальных данных из-за роста цен на продукты питания.

По мнению главы аналитического отдела «Дом.РФ» Михаила Гольдберга, реальная доступность жилья улучшится только после нормализации денежно-кредитной политики. А директор по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов ГК А101 Рустам Азизов предупредил о возможном дефиците новостроек из-за замедления темпов ввода новых проектов, что может привести к новому витку роста цен.