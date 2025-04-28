Москва вошла в пятерку лидеров мирового рейтинга городов по цене элитного жилья, уступив лишь Женеве, Нью-Йорку, Гонконгу и Монако, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на исследование «Intermark Городская Недвижимость», изучившей поведение рынка в первом квартале 2025 года.

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В марте средняя стоимость квадратного метра в элитных новостройках столицы достигла 2 млн руб. (более $20 тыс.). Так, Москва за три года поднялась с 18-го на 5-е место, обогнав Лондон ($19,7 тыс./кв.м), Париж ($18,6 тыс./кв.м) и Шанхай ($19,7 тыс./кв.м). Только за последний год цены выросли на 38%, а спрос увеличился на 46%.

Ключевым фактором роста стали беспроцентные рассрочки, которые девелоперы начали активно предлагать, закладывая издержки в стоимость жилья, отметили эксперты. В первом квартале 2025 года 180 сделок (около 52% от всех продаж) в элитных новостройках прошли с рассрочками при первоначальном взносе 20–30%.

Как отметил гендиректор Intermark Дмитрий Халин, такие финансовые инструменты, широко используемые за рубежом, впервые применены в России, что приблизило московский рынок к мировым ценам.

По итогам января — марта 2025 года всего в Москве заключили 347 первичных сделок на рынке элитного жилья на сумму 71 млрд руб., что на 46% больше, чем годом ранее, и в четыре раза превышает показатели первого квартала 2023 года.

В начале февраля Bloomberg сообщил, что элитная недвижимость в Москве пользуется повышенным спросом, поскольку россияне отказываются от зарубежных сделок из-за санкций. В результате российская столица оказалась в одном ценовом сегменте с Парижем и Лондоном.

В начале апреля Forbes сообщил, что Москва занимает второе место среди самых популярных для проживания городов у миллиардеров из списка издания. Впереди российской столицы оказался только Нью-Йорк.