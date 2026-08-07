В России готовят официальный механизм подтверждения «национального» статуса для моделей искусственного интеллекта — и критерии обещают быть предельно жесткими. Как стало известно «Коммерсанту», планка требований настолько высока, что рынок в массе своей к ней пока не готов: эксперты прогнозируют, что лишь единицы разработчиков смогут пройти процедуру сертификации.

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Формированием правил занимается Минцифры, готовя проект постановления, который закрепит не только порядок присвоения статуса национальной или суверенной ИИ‑модели, но и регламент его временной приостановки либо отзыва. Документ должен стать практическим инструментом реализации недавно принятого закона о развитии ИИ и фактически задаст отраслевой стандарт для критически важных технологий.

Суть главного условия — в полной технологической автономии российского разработчика. Компания обязана обладать исключительными правами на все ключевые элементы модели: архитектура и параметры обучения, программный код, используемый на всех ее этапах и в эксплуатации, а также на технические настройки, определяющие объем данных, обрабатываемых нейросетью. При этом использование компонентов с открытым исходным кодом или сторонних решений формально не запрещается, но только при условии, что разработчик сохраняет полный контроль над итоговой системой.

То есть организация должна быть способна самостоятельно воспроизвести модель, изменить ее структуру, провести повторное обучение или развернуть систему в полном цикле — без необходимости обращаться к внешним правообладателям. Эта норма вызывает наибольшие опасения у участников рынка, ведь большинство российских ИИ‑продуктов сегодня строятся на базе открытых моделей, и полный пакет исключительных прав на используемые технологии у компаний зачастую отсутствует.

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Тимофей Воронин, руководитель проектов «Интеллектуальная аналитика», прямо говорит о масштабе предстоящих затрат: чтобы соответствовать заявленным критериям, разработчикам потребуются серьезные инвестиции и длительное время на переосмысление архитектуры решений. По его оценке, подавляющее большинство текущих проектов под новые требования не подпадают.

Отдельно обсуждается регулирование данных и разграничение категорий, поскольку представители отрасли настаивают на разных процедурах для национальных и суверенных моделей. Параллельно прорабатываются механизмы получения и лишения статуса — этот блок вопросов остается одним из самых чувствительных.

В «Группе Астра» к инициативе подходят прагматично: новый статус, скорее всего, станет обязательным для проектов, ориентированных на государственные информационные системы и крупные госзаказы. Для остальных игроков рынка сохранится возможность разрабатывать узкоспециализированные и отраслевые ИИ‑решения без прохождения сертификации.

В аппарате вице‑премьера Дмитрия Григоренко рассчитывают финализировать подзаконные акты к осени 2026 года. В Минцифры подчеркивают, что параметры регулирования пока находятся в стадии активного обсуждения — финальные формулировки еще могут быть скорректированы.

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