На цифровой платформе МСП.РФ запущен сервис «Подбор и получение микрофинансирования», позволяющий малому и среднему бизнесу оформлять срочные займы в коммерческих микрофинансовых организациях (МФО).

Freepik

Заявки подаются онлайн с минимальным пакетом документов, включая паспорт и выписку с расчетного счета. Одобрение на финансирование до 40 млн руб. (до 500 тыс. для самозанятых) на срок до пяти лет можно получить в течение одного-двух дней.

«Уровень ставки по таким займам будет выше, чем в государственных микрофинансовых организациях, однако скорость получения средств поможет решить актуальные бизнес-задачи», — заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Сервис открыл доступ к подобным займам для малого и среднего бизнеса Москвы. Ранее этот сервис для столичных МСП был недоступен в связи с отсутствием в Москве государственных микрофинансовых организаций. Участниками проекта стали шесть МФО: «СимплФинанс», «Интернет Кредит», «Профиреал», «Агроинтегратор», «Соломон Капитал», «Поток. Финанс».

Читайте также Деловая активность МСБ приблизилась к зоне стагнации

Ранее для МСП вслед за ключевой были снижены ставки по льготным кредитам. Для приоритетных отраслей, таких как туризм, производство, логистика, ИТ и научная деятельность, кредиты доступны под 16,5% (ключевая ставка минус 3,5%).

Для малых технологических компаний ставка по программе льготного кредитования была снижена до 13% согласно формуле «ключевая ставка минус 7%». По программе для станкостроения и робототехники ставка на первый год кредитования осталась 5% годовых, на второй год составит 11% (половина ключевой ставки плюс 1%), а на третий — 13% (половина ключевой ставки плюс 3%).