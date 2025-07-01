Деловая активность малого и среднего бизнеса (МСБ) в России в мае впервые за два с половиной года фактически не росла. Об этом пишет «Коммерсантъ». Согласно данным исследования ПСБ, «Опоры России» и Magram Market Research, опубликованным на основе опроса 1,8 тыс. предпринимателей, индекс деловой активности (RSBI) в этом месяце снизился до 50,9 пункта с 52,4 пункта в апреле.

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Этот показатель сигнализирует о стагнации, так как нахождение ниже отметки 50 пунктов означает уход в отрицательную зону. По словам старшего вице-президента ПСБ Кирилла Тихонова, текущая динамика указывает на постепенное замедление активности в секторе МСП. Постепенный спад начался летом 2024 года.

Все сегменты МСП ощутили снижение: индекс микробизнеса снизился на 0,9 п., до 50 пунктов, малого бизнеса — на 2,1 п., до 51,6 пункта, среднего — на 2,8 п. , до 51,4 пункта.

В отраслевом разрезе сильнее всего пострадала торговля (RSBI упал на 1,7 п., до 50 пунктов) из-за проблем с продажами, нехватки кадров и пессимизма в инвестициях. Сфера услуг показала снижение на 1,1 п., до 51,3 пункта, удержавшись благодаря майским праздникам и началу сезона отпусков. Производственный сектор потерял 2,5 п., достигнув 51,2 пункта, из-за неудовлетворенного спроса на кредиты.

Продажи в секторе МСП выросли лишь на 0,1 п.п., преимущественно в сфере услуг. О росте выручки сообщили 15% респондентов (против 12% в апреле), но 47% зафиксировали ее сокращение. Пессимизм усиливается: 24% компаний прогнозируют дальнейшее падение доходов.

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Кредитная активность также снизилась: 29% предпринимателей отказываются от займов из-за высокой ключевой ставки, а доля неудовлетворенного спроса на кредиты выросла до 11%. При этом уровень одобрения заявок остался на уровне 55%.

Инвестиционная активность упала до минимума с ноября 2022 года, сократившись на 3,2 п. п. Только 18% компаний наращивали вложения, тогда как 13% их сокращали. Планы по расширению бизнеса сдерживаются: 8% предпринимателей намерены урезать инвестиции.

На фоне этого сокращается потребность в кадрах: 10% компаний планируют сокращать штат (против 5% в апреле), а нанимать новых сотрудников готовы лишь 19% (против 25% ранее). Фактический наем также снизился: 12% МСП расширяли штат, а 20% его сокращали.