За первые восемь месяцев 2026 года госкомпании перечислили малому и среднему бизнесу 1,74 млрд руб., которые ранее задерживали по контрактам. Предприниматели сообщили властям о задолженности на 2,97 млрд руб. Получается, компании уже закрыли около 60% заявленных долгов. По остатку сейчас договариваются о сроках выплат.
Задержки касаются МСП, которые поставляют товары и услуги государственным заказчикам по закону №223-ФЗ. Бизнес начал активно говорить о проблеме еще в 2025 году. Тогда выяснилось, что отдельные госкомпании на фоне дорогих кредитов оставляли деньги, предназначенные для оплаты контрактов, на банковских депозитах.
В начале 2026 года при Минэкономики собрали специальную команду для разбора таких случаев. Ее возглавил министр Максим Решетников, в работе участвуют ФАС, Федеральное казначейство и представители предпринимателей. За год команда провела три встречи, последняя состоялась в июне. Корпорация МСП параллельно принимает обращения поставщиков и помогает добиваться оплаты.
Названные 2,97 млрд руб. нельзя считать полной суммой долга. Корпорация МСП учитывает только те задолженности, о которых предприниматели сообщили через сервис в этом году. При этом часть долгов возникла раньше. В апреле их общий объем оценивался в 3,5 млрд руб., а более свежая оценка всей задолженности не раскрывалась. Кроме того, многие компании пытаются решить вопрос с заказчиком самостоятельно и к чиновникам не обращаются.
Глава «Опоры России» Александр Калинин считает, что проблема остается заметной. Особенно тяжело задержки платежей отражаются на небольших компаниях, из-за них предпринимателям может не хватать денег на текущие расходы. Среди госкомпаний, которые разбирали на заседаниях специальной команды, Калинин упомянул «Почту России».
Предприниматели предлагают сделать ответственность госзаказчиков жестче. В «Опоре России» считают, что отсутствие долгов перед МСП можно учитывать при оценке работы руководителей госкомпаний. Также предлагается увеличить штрафы за просрочку. По словам Калинина, с такой идеей уже выступала ФАС.
«Деловая Россия» предлагает изменить порядок взыскания денег. По мнению объединения, налоговой службе можно дать право взыскивать с госзаказчика налоговый долг поставщика, если тот документально подтвердил задолженность по контракту. Предложение уже отправили в Минфин. В Корпорации МСП при этом отмечают, что сервис для обращений становится известнее среди предпринимателей, поэтому число заявок на помощь растет.
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