Ежегодное обновление реестра малого и среднего предпринимательства ФНС показало заметный сдвиг в структуре российского бизнеса. Общее число участников выросло до 6,6 млн исключительно за счет увеличения количества индивидуальных предпринимателей, тогда как юридических лиц в реестре стало меньше.

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

По состоянию на 10 июля в реестре насчитывалось 4,6 млн индивидуальных предпринимателей — на 7,8% больше, чем годом ранее. Одновременно число организаций сократилось на 5,2%, до 2 млн. В результате доля субъектов МСП в общем количестве действующих компаний и ИП увеличилась с 81,1 до 81,8%.

Одной из причин такой динамики участники рынка называют изменение налоговых условий. После вступления в силу новых правил предприниматели стали чаще выбирать формат ИП, который в некоторых случаях дает доступ к более удобным специальным налоговым режимам и требует менее сложного администрирования. По оценке заместителя исполнительного директора «Опоры России» Ивана Ефременкова, переход части бизнеса в статус индивидуальных предпринимателей стал одним из главных факторов перестройки сектора.

Сократился и приток новых юридических лиц. По оценкам представителей бизнеса, в первом полугодии новых компаний зарегистрировали на 20−30% меньше, чем годом ранее. В тот же период выросла налоговая нагрузка и изменились правила администрирования НДС.

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На число юридических лиц влияют и правила формирования самого реестра. Предельные значения годовой выручки, используемые для отнесения компаний к малому и среднему бизнесу, не пересматривались почти десять лет. Из-за инфляции доходы организаций растут в номинальном выражении, поэтому часть из них превышает максимальный лимит и теряет статус МСП, хотя реальные масштабы бизнеса существенно не меняются. По мнению эксперта «Контур. Экстерн» Михаила Пархоменко, этот фактор также сокращает число юридических лиц в реестре.

Структура бизнеса меняется и из-за усиления контроля за дроблением. Как отмечает партнер Kept Михаил Орлов, многие предприниматели отказываются от нескольких взаимосвязанных компаний и ликвидируют технические юридические лица, которые ранее использовались для налоговой оптимизации. При этом интерес к такому подходу сохраняется. Согласно исследованию «Опоры России», около 20% представителей малого бизнеса по-прежнему рассматривают дробление как один из способов снизить растущие издержки.

Обновленный реестр показывает, что сокращение числа юридических лиц нельзя объяснить только закрытием действующего бизнеса. Одни предприниматели переходят на ИП, другие компании выпадают из реестра из-за устаревших лимитов, а часть технических юрлиц ликвидируют после усиления налогового контроля. В результате сектор МСП одновременно упрощает свою структуру и приспосабливается к новым налоговым условиям.

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