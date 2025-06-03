МТС представил интеллектуального помощника с функционалом поисковой системы. Как сообщил на конференции ЦИПР в Нижнем Новгороде Денис Филиппов, руководитель подразделения MTC Web Services AI, разработка использует современные технологии искусственного интеллекта для обработки запросов.

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Особенностью системы является ее адаптивность — пользователи могут самостоятельно формировать поисковую базу, подключая различные источники информации. Как пояснил представитель компании, помощник поддерживает интеграцию с корпоративными системами, документами, переписками и другими сведениями. При этом объем подключаемых данных практически не ограничен и не снижает производительность системы.

Новый продукт использует семантический анализ запросов, что позволяет понимать суть вопроса даже при неточной формулировке. По словам Филиппова, это выгодно отличает решение от традиционных поисковых систем, работающих по принципу ключевых слов, что часто приводит к нерелевантным результатам.

Технология обработки запросов включает два этапа: сначала система находит соответствующую информацию в подключенных источниках, затем генеративная ИИ-модель формирует развернутый ответ. Такой подход обеспечивает более точное и осмысленное взаимодействие с пользователем.

Ранее компания Google анонсировала «режим ИИ» (AI mode), который уже доступен пользователям в США. При его включении вместо обычного списка ссылок пользователь сможет пообщаться с ИИ в формате диалога и позадавать ему вопросы. Глава Alphabet Сундар Пичаи назвал это «полным переосмыслением поиска».

Подобная функция ведения диалогов по итогам результатов поиска появилась в сервисе Нейро от «Яндекса» еще в апреле 2024 года.