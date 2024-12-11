«МТС Юрент», развивающая сервис аренды самокатов, приобрела белорусскую Eleven, которая занимается разработками в сфере микромобильного транспорта. Речь идет о покупке интеллектуальной собственности и разработок компании. Эксперты оценивают сделку в 600‒800 млн руб. и называют это вложение перспективным.

Сервис Urent управляет парком более чем из 150 тыс. электросамокатов. Выручка основного его операционного юрлица, ООО «Шеринговые технологии», в 2023 году составила 5,1 млрд руб., чистый убыток — 7,6 млн руб.

Основанная в 2019 году в Белоруссии ГК Eleven занимается шерингом самокатов и разработкой IT-решений для подобного транспорта, включая электронику, трекеры и зарядные станции. Компания успешно протестировала две модели электросамокатов и имеет в своем портфеле электровелосипед и каргобайк для доставки.

В планах «МТС Юрент» создание на базе Eleven центра разработки электросамокатов и других видов шерингового транспорта, а также программного обеспечения и зарядной инфраструктуры. Сотрудники Eleven смогут продолжить работу в объединенной компании.

Как пояснил руководитель группы продаж «Альфа-Капитала» Александр Абрамян, создание R&D-центра на базе Eleven откроет перспективы для разработки собственных моделей и локализации ключевых компонентов: батарей, зарядной инфраструктуры и софта.

«Для компании это возможность снизить себестоимость и повысить маржинальность, особенно на фоне растущего спроса на шеринговые сервисы. Если «МТС Юрент» сможет реализовать эти планы, то перспективы у их бизнеса выглядят довольно убедительно», — предполагает эксперт.

В 2025 году «МТС Юрент» намерена представить обновленную модель самоката, а также локализовать производство в России.

Сумма сделки не раскрывается, но инвестдиректор фонда SK Capital Сергей Соболев оценивает стоимость всего бизнеса Eleven в $6–8 млн (600–800 млн руб.). Он назвал эту инвестицию правильной и долгосрочной, пояснив, что Москва поощряет локализацию производства и обсуждает преференции для локальных производителей в виде дополнительных квот на парк самокатов.

Глава отраслевого издания «Трушеринг» Юрий Николаев считает, что в ближайшие годы такое вложение позволит «МТС Юрент» значительно сэкономить на капитальных расходах при закупке новых самокатов и комплектующих.

При этом Абрамян отметил, что использование импортных самокатов делает сервисы зависимыми от возможности новых поставок и валютных курсов. Но построить сопоставимые с китайскими производственные мощности в России очень дорого, поэтому игроки рынка не стремятся к таким капитальным вложениям и продолжают закупки там, где это экономически обоснованно.

Недавно стало известно, что TeamViewer покупает 1E, за которой стоит Carlyle. Сумма сделки составит $720 млн. Крупнейшее в истории компании приобретение планируется завершить в начале 2025 года, после получения разрешений регулирующих органов. В заявлении TeamViewer отмечено, что этот шаг расширит ее присутствие в Северной Америке.